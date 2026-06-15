اشـ ـتعال الخلاف بين عدنان ابو الشامات و اسيا هشام والجمهور في حالة صدمة

وبدأت القصة عندما نشر أبو الشامات منشوراً عبّر فيه عن اعتراضه على قرار يقضي بضرورة الحصول على ترخيص مسبق لتنظيم المظاهرات والوقفات الاحتجاجية، معتبراً أن المتظاهرين في بدايات لم يحصلوا على أي تصاريح للخروج إلى الشوارع آنذاك. كما أجرى مقارنة بين التظاهرات التي شهدتها البلاد في تلك المرحلة والوقفات الاحتجاجية التي تُنظم حالياً، ما أثار نقاشاً واسعاً بين المتابعين حول طبيعة الظروف السياسية والقانونية بين الفترتين.المنشور لم يمرّ مرور الكرام، إذ سارعت الإعلامية هشام إلى التعليق عليه، منتقدةً ما جاء فيه، الأمر الذي دفع الفنان السوري إلى الرد عليها مباشرةً بتعليق حمل لهجة حادة أثارت الكثير من الجدل واصفة اياه بالقذر و والوضيعوقال أبو الشامات في رده: "تأخرتي بالتعليق سيدة آسيا، وأنا عاهدت نفسي من كام يوم ما رد عالسفلة للأسف"، قبل أن يضيف: "وحتى بدي رد، ما ممكن أبداً أقدر أنزل لمستواكي، هاد الحضيض ما بقدر أوصل له".وتداول رواد الردود المتبادلة بين الطرفين على نطاق واسع، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبر أن الفنان كان يدافع عن وجهة نظره في مواجهة الانتقادات، وبين من رأى أن أسلوب الرد تجاوز حدود وأخذ طابعاً شخصياً لا ينسجم مع طبيعة الحوار العام.وفي المقابل، دافع عدد من المتابعين عن حق آسيا هشام في رأيها وانتقاد المواقف السياسية أو الاجتماعية المطروحة للنقاش، معتبرين أن الاختلاف في الآراء لا يستدعي استخدام عبارات هجومية أو شخصية.