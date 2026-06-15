الليدي مادونا تهاجم هؤلاء الفنانين "ما تعبوا قدّي" .. وهذا ما قالته عن راغب علامة

في حلقة استثنائية من بودكاست "سقف عالي" مع حويك، تكشف الليدي للمرة الأولى جوانب خفية من حياتها الشخصية والمهنية، وتروي تفاصيل مؤثرة عن محطات شكلت مسيرتها.



وتتحدث بصراحة عن أقسى خسارة واجهتها في حياتها، مؤكدة أن فقدان والدتها ترك أثراً لا يُقارن بأي خسارة أخرى، كما تستعيد كواليس تراجع جزء كبير من ثروتها والتحديات التي رافقت تلك المرحلة.

كما تفتح ملف حياتها العاطفية، متحدثة عن خطوبتين لم تكتمل نهايتهما، وتكشف مواصفات شريك حياتها المنتظر، معترفة بأنها "أنانية بالحب" عندما يتعلق الأمر بالمشاعر.

الحلقة لم تخلُ من المواقف الجريئة، إذ أطلقت سلسلة مواقف صريحة حول عدد من نجوم الفن، بينهم علامة ووليد توفيق ومايز البياع، كما أثارت الجدل بتصريحاتها حول عدد من النجمات، في مقابل إشادتها بمايا ونانسي عجرم.

وتتطرق الليدي أيضاً إلى حادثة خطيرة تقول إنها تعرّضت خلالها لمؤامرة، كما تعبر عن هواجسها تجاه مستقبل ورؤيتها للواقع الذي يعيشه البلد .

حلقة حافلة بالاعترافات والتصريحات الجريئة والقصص التي تُروى للمرة الأولى، من المتوقع أن تثير تفاعلاً واسعاً على .