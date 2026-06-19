تطور جديد بقضية المشاهير في تركيا.. فحوص 8 فنانين جاءت إيجابية

كشفت نتائج الفحوص المخبرية التي أجراها معهد الطب الشرعي في ، ضمن التحقيقات الجارية في قضية تعاطي مواد محظورة بين عدد من المشاهير، عن ثبوت إيجابية عينات ثمانية أشخاص من الوسطين الفني والموسيقي، وذلك بعد تحليل عينات الدم والشعر التي سُحبت منهم خلال سير التحقيقات.



وبحسب النتائج، شملت القائمة كلاً من علي إفه بَزجي، بردان مارديني، إنيس أريكان، كينان دوغلو، أوغوزهان بيكر، أوزان دوغولو، تولغا تشام، وياشار إيبيك، في تطور جديد للقضية التي أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط الفنية والإعلامية خلال الأيام .



وكانت السلطات التركية قد أوقفت 23 شخصاً في إطار العملية، من بينهم آيشه خاتون أونال، سات، كينان دوغلو، كيريمجان دورماز، بردان مارديني، أوزان دوغولو، ياشار إيبيك، تيسي راموس كوريريا، إنيس أريكان، جييرجي، وأوغوزهان بيكر، وذلك للاشتباه بارتباطهم بالقضية.



وخضع جميع المشتبه بهم لفحوص أجراها معهد الطب الشرعي، تضمنت أخذ عينات من الدم والشعر، قبل إحالتهم إلى التي تواصل التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعنيين، في انتظار استكمال مسار القضية وكشف المزيد من تفاصيلها.