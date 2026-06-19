تطور جديد بقضية المشاهير في تركيا.. فحوص 8 فنانين جاءت إيجابية

وبحسب النتائج، شملت القائمة كلاً من علي إفه بَزجي، بردان مارديني، إنيس أريكان، كينان دوغلو، أوغوزهان بيكر، أوزان دوغولو، تولغا تشام، وياشار إيبيك، في تطور جديد للقضية التي أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط الفنية والإعلامية التركية
خلال الأيام الأخيرة
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وكانت السلطات التركية قد أوقفت 23 شخصاً في إطار العملية، من بينهم آيشه خاتون أونال، بيرين
سات، كينان دوغلو، كيريمجان دورماز، بردان مارديني، أوزان دوغولو، ياشار إيبيك، تيسي راموس كوريريا، إنيس أريكان، سيلين
جييرجي، وأوغوزهان بيكر، وذلك للاشتباه بارتباطهم بالقضية.
وخضع جميع المشتبه بهم لفحوص أجراها معهد الطب الشرعي، تضمنت أخذ عينات من الدم والشعر، قبل إحالتهم إلى النيابة العامة
التي تواصل التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعنيين، في انتظار استكمال مسار القضية وكشف المزيد من تفاصيلها.