زواج وائل كفوري و اليسا يتصدر ومصدر مقرب يحسم الجدل

وسرعان ما تحولت الصورة إلى حديث الجمهور والصفحات الفنية، حيث تداولها آلاف المتابعين الذين تساءلوا عن حقيقة الخبر، خصوصاً أن علاقة الصداقة التي تجمع النجمين لطالما كانت محط اهتمام الجمهور، ما دفع البعض إلى تصديق الرواية المتداولة والتفاعل معها بشكل كبير.وفي ظل الجدل الواسع الذي أثارته الصورة، نقلت تقارير صحفية عن مصادر مقربة من وائل كفوري تأكيدها أن كل ما يتم تداوله بشأن زواج الفنانين غير صحيح على الإطلاق، نافية وجود أي ارتباط عاطفي أو مشروع زواج بينهما.وأوضحت المصادر أن العلاقة التي تجمع إليسا ووائل كفوري تقتصر على الصداقة والاحترام المتبادل والزمالة الفنية، مشيرة إلى أن يرتبطان بعلاقة مهنية وإنسانية جيدة منذ سنوات طويلة، من دون أن تكون هناك أي تطورات شخصية كما يتم الترويج لها عبر بعض الحسابات والصفحات.كما كشفت المصادر أن الصورة التي أشعلت مواقع التواصل ليست صورة حقيقية، بل جرى إنشاؤها بواسطة تقنيات ، وهو ما بات يتكرر بشكل متزايد في الفترة مع عدد من المشاهير، حيث يتم تصنيع صور ومشاهد تبدو واقعية وتؤدي إلى انتشار معلومات مغلوطة بين المتابعين.ودعت المصادر إلى ضرورة تحري الدقة قبل تداول المتعلقة بالحياة الخاصة للفنانين، والاعتماد على التصريحات الرسمية أو المصادر الموثوقة، خصوصاً في ظل الانتشار المتزايد للمحتوى المفبرك الذي يتم إنتاجه باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ويصعب أحياناً تمييزه عن الصور الحقيقية.