وفاة أسطورة صناعة الموسيقى كلايف ديفيس

توفي المنتج الموسيقي الأميركي الشهير كلايف عن عمر ناهز 94 عاماً، بعد مسيرة استثنائية امتدت لعقود وترك خلالها بصمة لا تُمحى في عالم الموسيقى، من خلال اكتشاف ودعم عدد من أبرز نجوم الغناء في .





وأعلنت عائلة خبر وفاته عبر بيان مؤثر، أكدت فيه أن الراحل لم يكن مجرد شخصية غيّرت صناعة الموسيقى، بل كان أيضاً أباً ومرشداً ترك أثراً عميقاً في حياة من عرفوه.



ويُعتبر ديفيس أحد أكثر الشخصيات تأثيراً في تاريخ الموسيقى الحديثة، إذ تولى إدارة شركة Columbia Records عام 1966، وساهم في توسيع نجاحها عبر تبني أنماط موسيقية متنوعة، قبل أن يؤسس لاحقاً شركة Arista Records التي أصبحت واحدة من أهم شركات الإنتاج في .



وخلال مسيرته، لعب دوراً محورياً في اكتشاف وصناعة نجومية أسماء بارزة، من بينها ويتني وأريثا وأليشيا كيز وبروس سبرينغستين، إضافة إلى فرق ومواهب موسيقية تركت بصمتها في تاريخ الفن.



وُلد ديفيس في عام 1932، وبدأ مسيرته المهنية في القانون قبل أن يتحول إلى عالم الموسيقى، حيث أصبح لاحقاً أحد أبرز صناع النجوم وأكثرهم تأثيراً، ليستحق لقب “عرّاب الموسيقى الأميركية” بفضل الإرث الفني الضخم الذي تركه خلفه.