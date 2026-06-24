موشيه كاشر نجم The Pitt يكشف إصابته بالسرطان

أثار الممثل والكوميدي الأميركي موشيه كاشر، أحد نجوم مسلسل The Pitt، تعاطف جمهوره بعد كشفه عن معاناته مع سرطان اللوزتين وخضوعه لعملية جراحية معقدة للعلاج، وذلك بعد فترة من التكتم على حالته الصحية.



وأوضح كاشر أنه تلقى قبل عدة أشهر تشخيصًا أكد إصابته بسرطان اللوزتين في مرحلة مبكرة، مشيرًا إلى أن اكتشاف المرض جاء خلال فترة عمله في أحد مشاريعه الفنية، بعدما دفعته مشكلة صحية إلى إجراء فحوصات دقيقة وخزعة طبية أظهرت إصابته بالسرطان.



وأكد أن الخبر شكّل صدمة كبيرة بالنسبة له، لا سيما أنه لم يكن يعاني أعراضًا واضحة أو يتوقع إصابته بمرض خطير، ما جعل التشخيص مفاجئًا وغير متوقع.



وكشف كاشر أنه خضع لعملية جراحية استمرت نحو خمس ساعات، هدفت إلى استئصال الأنسجة المصابة ومنع انتشار المرض إلى مناطق أخرى من الجسم. كما شملت العملية إزالة عدد من الليمفاوية في الرقبة للتأكد من خلوها من الخلايا السرطانية.



وتحدث الممثل الأميركي بصراحة عن الأثر النفسي الذي تركه التشخيص عليه، واصفًا إياه بأنه من أكثر اللحظات رعبًا في حياته، خصوصًا أنه استعاد ذكريات مؤلمة مرتبطة بوالده الذي توفي سابقًا بعد صراع مع أحد أنواع سرطان الحلق.



وأشار إلى أن هذه التجربة جعلت خبر إصابته يبدو وكأنه "أسوأ كابوس" يمكن أن يواجهه، مؤكدًا أنه يركز حاليًا على مرحلة التعافي واستعادة صحته بعد الجراحة، وسط دعم واسع من جمهوره وزملائه.