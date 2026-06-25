المستشار تركي آل الشيخ وأحلام ووائل جسار يهنئون المغرب بعد التأهل في كأس العالما

تحوّل تأهل المنتخب المغربي إلى دور الـ32 من بطولة 2026 إلى مناسبة احتفالية على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تفاعل عدد كبير من نجوم الفن والإعلام مع الإنجاز، معبرين عن فخرهم بما قدمه “أسود الأطلس” في مواجهة هايتي.

وجاء التأهل بعد مباراة مثيرة قلب خلالها المنتخب المغربي تأخره بنتيجة 2-1 إلى فوز مستحق بنتيجة 4-2، ليحجز بطاقة العبور إلى الدور المقبل، ويشعل موجة من التفاعل بين الجماهير والمشاهير في مختلف أنحاء .





وكان المستشار آل الشيخ من أوائل المهنئين، إذ نشر عبر حسابه على منصة “إكس” رسالة مقتضبة قال فيها: “مبروك المغرب.. شرّفتونا، المغرب فريق عالمي”، في إشادة بالأداء الذي قدمه المنتخب خلال اللقاء.





كما شاركت الفنانة الإماراتية أحلام فرحة الجماهير المغربية، وكتبت: “ألف ألف ألف مبروك المغرب، الأطلس شرّفتونا ورفعتوا راسنا”، فيما هنأ الفنان اللبناني وائل جسار المنتخب المغربي، مشيدًا بالأداء الذي وصفه بـ”المشرّف”، وموجهًا تحية خاصة إلى الجماهير المغربية. كما شاركت الفنانة الإماراتية أحلام فرحة الجماهير المغربية، وكتبت: “ألف ألف ألف مبروك المغرب، الأطلس شرّفتونا ورفعتوا راسنا”، فيما هنأ الفنان اللبناني وائل جسار المنتخب المغربي، مشيدًا بالأداء الذي وصفه بـ”المشرّف”، وموجهًا تحية خاصة إلى الجماهير المغربية.