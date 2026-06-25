المستشار تركي آل الشيخ وأحلام ووائل جسار يهنئون المغرب بعد التأهل في كأس العالما

وجاء التأهل بعد مباراة مثيرة قلب خلالها المنتخب المغربي تأخره بنتيجة 2-1 إلى فوز مستحق بنتيجة 4-2، ليحجز بطاقة العبور إلى الدور المقبل، ويشعل موجة واسعة
من التفاعل بين الجماهير والمشاهير في مختلف أنحاء الوطن العربي
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وكان المستشار تركي
آل الشيخ من أوائل المهنئين، إذ نشر عبر حسابه على منصة “إكس” رسالة مقتضبة قال فيها: “مبروك المغرب.. شرّفتونا، المغرب فريق عالمي”، في إشادة بالأداء الذي قدمه المنتخب خلال اللقاء.
كما شاركت الفنانة الإماراتية أحلام فرحة الجماهير المغربية، وكتبت: “ألف ألف ألف مبروك المغرب، أسود
الأطلس شرّفتونا ورفعتوا راسنا”، فيما هنأ الفنان اللبناني وائل جسار المنتخب المغربي، مشيدًا بالأداء الذي وصفه بـ”المشرّف”، وموجهًا تحية خاصة إلى الجماهير المغربية.
وامتد التفاعل ليشمل عددًا من الفنانين والإعلاميين، من بينهم ميساء مغربي، ومهيرة عبد العزيز
، وفرح يوسف، وفرح الزاهد، الذين عبّروا عبر حساباتهم عن سعادتهم بالتأهل، معتبرين أن المنتخب المغربي نجح في إسعاد الجماهير العربية
ورفع راية الكرة
العربية في المونديال.