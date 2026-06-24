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حمل مي عز الدين من زوجها احمد تيمور يعود الى الواجهة من جديد.. اليكم الحقيقة
حمل مي عز الدين من زوجها احمد تيمور يعود الى الواجهة من جديد.. اليكم الحقيقة
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حمل مي عز الدين من زوجها احمد تيمور يعود الى الواجهة من جديد.. اليكم الحقيقة

فن

2026-06-24 | 08:24
حمل مي عز الدين من زوجها احمد تيمور يعود الى الواجهة من جديد.. اليكم الحقيقة
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Aljadeed
حمل مي عز الدين من زوجها احمد تيمور يعود الى الواجهة من جديد.. اليكم الحقيقة

عادت الفنانة المصرية مي عز الدين إلى واجهة الاهتمام عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركتها مجموعة من الصور الجديدة خلال عطلتها الصيفية، حيث لفتت الأنظار بإطلالة عفوية وأنيقة أثارت تفاعلاً واسعاً بين جمهورها.

وظهرت مي في الصور وهي تستمتع بأجواء البحر داخل إحدى القرى السياحية، بإطلالة صيفية أبرزت رشاقتها بشكل واضح، ما دفع كثيرين إلى اعتبار ظهورها الأخير رداً غير مباشر على الشائعات التي انتشرت خلال الفترة الماضية بشأن حملها بتوأم.

وتداول المتابعون الصور بكثافة، مشيرين إلى أن الفنانة المصرية بدت في أفضل حالاتها، فيما رأى البعض أن ظهورها بهذه الإطلالة جاء ليضع حداً للتكهنات التي رافقتها في الأشهر الأخيرة، بعد تداول صور سابقة لها ببطن منتفخ.

وكانت مي عز الدين قد التزمت الصمت تجاه تلك الشائعات، قبل أن تكشف في وقت سابق تفاصيل الأزمة الصحية الصعبة التي مرت بها، موضحة أن ما اعتبره البعض مؤشراً على الحمل كان في الواقع نتيجة مضاعفات صحية خطيرة استدعت تدخلاً طبياً عاجلاً.

وأوضحت خلال إحدى مقابلاتها التلفزيونية أنها عانت من انتشار صديد في المعدة أدى إلى مشكلات معقدة في الجهاز الهضمي، الأمر الذي تسبب بانتفاخ كبير في البطن وتدهور مفاجئ في حالتها الصحية، قبل أن تخضع لعملية جراحية وتتجاوز تلك المرحلة الصعبة.

واستعاد الجمهور هذه التصريحات بالتزامن مع الصور الجديدة، مؤكدين أن ظهورها الحالي يعكس تعافيها واستعادتها لنشاطها وحيويتها بعد الأزمة الصحية التي أثارت قلق محبيها في وقت سابق.

ويأتي هذا التفاعل بعد أشهر من إعلان مي عز الدين عقد قرانها على الدكتور أحمد تيمور خليل، في خطوة فاجأت جمهورها وحظيت باهتمام واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، لتواصل الفنانة المصرية تصدر المشهد سواء بأعمالها الفنية أو أخبارها الشخصية التي تحظى بمتابعة كبيرة من جمهورها.

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