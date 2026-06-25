الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
يارا تحتفل بعيد ميلاد ميسي بطريقة مميزة
يارا تحتفل بعيد ميلاد ميسي بطريقة مميزة
A-
A+

يارا تحتفل بعيد ميلاد ميسي بطريقة مميزة

فن

2026-06-25 | 03:36
يارا تحتفل بعيد ميلاد ميسي بطريقة مميزة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
يارا تحتفل بعيد ميلاد ميسي بطريقة مميزة

جددت الفنانة اللبنانية يارا إظهار عشقها لكرة القدم، وحرصت على الاحتفال بعيد ميلاد نجمها المفضل، الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي أتم عامه التاسع والثلاثين في 24 يونيو/حزيران، من خلال لفتة لاقت تفاعلاً واسعًا بين متابعيها.

وشاركت يارا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو استعرضت فيه مجموعة من الذكريات التي جمعتها بميسي خلال لقاءات سابقة، حيث ظهرت وهي تلتقط الصور التذكارية معه وتحصل على توقيعه، في مشاهد أعادت إلى الأذهان لحظات وصفتها بالاستثنائية.

كما وثق الفيديو احتفالها بالمناسبة بقالب حلوى صُمم خصيصًا لعيد ميلاد النجم الأرجنتيني، وزُين بمجسم صغير يجسد ميسي، في تعبير واضح عن إعجابها الكبير به وحرصها على مشاركة هذه المناسبة مع جمهورها.

وأرفقت يارا الفيديو بأغنية "ع قلبي شو غالي"، ووجهت رسالة تهنئة لميسي كتبت فيها: "كل عام والأسطورة بألف خير.. الله على الذكريات الأسطورية الحلوة الفخامية المحفورة في الذاكرة إلى الأبد".

وحصد المنشور تفاعلاً واسعًا من الجمهور، الذي أشاد بعفوية يارا ووفائها لذكرياتها مع أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، مؤكدين أن شغفها بميسي لم يتغير على مر السنوات.

اقرأ ايضا في فن

المستشار تركي آل الشيخ وأحلام ووائل جسار يهنئون المغرب بعد التأهل في كأس العالما
09:26

المستشار تركي آل الشيخ وأحلام ووائل جسار يهنئون المغرب بعد التأهل في كأس العالما

تحوّل تأهل المنتخب المغربي إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 إلى مناسبة احتفالية على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تفاعل عدد كبير من نجوم الفن والإعلام مع الإنجاز، معبرين عن فخرهم بما قدمه “أسود الأطلس” في مواجهة هايتي.

09:26

المستشار تركي آل الشيخ وأحلام ووائل جسار يهنئون المغرب بعد التأهل في كأس العالما

تحوّل تأهل المنتخب المغربي إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 إلى مناسبة احتفالية على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تفاعل عدد كبير من نجوم الفن والإعلام مع الإنجاز، معبرين عن فخرهم بما قدمه “أسود الأطلس” في مواجهة هايتي.

ليليا الأطرش تدعم ساري الصليبي بعد خسارته في "ذا فويس كيدز"
09:15

ليليا الأطرش تدعم ساري الصليبي بعد خسارته في "ذا فويس كيدز"

حرصت الفنانة السورية ليليا الأطرش على توجيه رسالة دعم وتشجيع للموهبة السورية ساري الصليبي، عقب انتهاء رحلته في الموسم الرابع من برنامج “ذا فويس كيدز”، مؤكدة أن خسارة اللقب لا تقلل من قيمة موهبته، وأن مستقبله الفني لا يزال يحمل الكثير من الفرص والنجاحات.

09:15

ليليا الأطرش تدعم ساري الصليبي بعد خسارته في "ذا فويس كيدز"

حرصت الفنانة السورية ليليا الأطرش على توجيه رسالة دعم وتشجيع للموهبة السورية ساري الصليبي، عقب انتهاء رحلته في الموسم الرابع من برنامج “ذا فويس كيدز”، مؤكدة أن خسارة اللقب لا تقلل من قيمة موهبته، وأن مستقبله الفني لا يزال يحمل الكثير من الفرص والنجاحات.

إليسا تعلق على إعفاء التلاميذ من الامتحانات الرسمية: التراجع عن الخطأ فضيلة
07:02

إليسا تعلق على إعفاء التلاميذ من الامتحانات الرسمية: التراجع عن الخطأ فضيلة

علّقت الفنانة اللبنانية إليسا على قرار إعفاء التلاميذ من الامتحانات الرسمية، معربةً عن تأييدها للخطوة، ومعتبرةً أنها جاءت في الاتجاه الصحيح رغم تأخرها.

07:02

إليسا تعلق على إعفاء التلاميذ من الامتحانات الرسمية: التراجع عن الخطأ فضيلة

علّقت الفنانة اللبنانية إليسا على قرار إعفاء التلاميذ من الامتحانات الرسمية، معربةً عن تأييدها للخطوة، ومعتبرةً أنها جاءت في الاتجاه الصحيح رغم تأخرها.

اخترنا لك
المستشار تركي آل الشيخ وأحلام ووائل جسار يهنئون المغرب بعد التأهل في كأس العالما
09:26
ليليا الأطرش تدعم ساري الصليبي بعد خسارته في "ذا فويس كيدز"
09:15
إليسا تعلق على إعفاء التلاميذ من الامتحانات الرسمية: التراجع عن الخطأ فضيلة
07:02
اليسا تربح معركتها القضائية ضد "وتري" بعد سنوات من النزاع
06:51

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026