يارا تحتفل بعيد ميلاد ميسي بطريقة مميزة

كل عام والأسطورة بألف خير💙🐐



الله على الذكريات الأسطورية الحلوة الفخاميّة المحفورة في الذاكرة إلى الأبد😌#يارا #ميسي #ع_قلبي_شو_غالي



Happy Birthday to the best ever🙌🏻 The GOAT🐐 #Yara #Messi AaAlbiShouGhali pic.twitter.com/1FniitBvKF — Yara (@yara_lb) June 24, 2026

كل عام والأسطورة بألف خير💙🐐



الله على الذكريات الأسطورية الحلوة الفخاميّة المحفورة في الذاكرة إلى الأبد😌#يارا #ميسي #ع_قلبي_شو_غالي



Happy Birthday to the best ever🙌🏻 The GOAT🐐 #Yara #Messi AaAlbiShouGhali pic.twitter.com/1FniitBvKF — Yara (@yara_lb) June 24, 2026

وشاركت يارا عبر حساباتها على مقطع فيديو استعرضت فيه مجموعة من الذكريات التي جمعتها بميسي خلال لقاءات سابقة، حيث ظهرت وهي تلتقط الصور التذكارية معه وتحصل على توقيعه، في مشاهد أعادت إلى الأذهان لحظات وصفتها بالاستثنائية.كما وثق الفيديو احتفالها بالمناسبة بقالب حلوى صُمم خصيصًا لعيد ميلاد النجم الأرجنتيني، وزُين بمجسم صغير يجسد ميسي، في تعبير واضح عن إعجابها الكبير به وحرصها على مشاركة هذه المناسبة مع جمهورها.وأرفقت يارا الفيديو بأغنية "ع قلبي شو غالي"، ووجهت رسالة تهنئة لميسي كتبت فيها: "كل عام والأسطورة بألف خير.. على الذكريات الأسطورية الحلوة الفخامية المحفورة في الذاكرة إلى الأبد".وحصد المنشور تفاعلاً واسعًا من الجمهور، الذي أشاد بعفوية يارا ووفائها لذكرياتها مع أحد أعظم لاعبي في التاريخ، مؤكدين أن شغفها بميسي لم يتغير على مر السنوات.