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اصالة نفاجئ الجميع في أحدث ظهور لها وتغير ملامحها حديث الجمهور
اصالة نفاجئ الجميع في أحدث ظهور لها وتغير ملامحها حديث الجمهور
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اصالة نفاجئ الجميع في أحدث ظهور لها وتغير ملامحها حديث الجمهور

فن

2026-06-28 | 09:35
اصالة نفاجئ الجميع في أحدث ظهور لها وتغير ملامحها حديث الجمهور
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Aljadeed
اصالة نفاجئ الجميع في أحدث ظهور لها وتغير ملامحها حديث الجمهور

خطفت النجمة السورية أصالة نصري الأضواء خلال حفلها الذي أحيته في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بعد لحظة عفوية تفاعلت فيها مع إطلالتها وشعرها على المسرح، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال فقرة من الحفل، مازحت أصالة نفسها أمام الحضور قائلة بعفوية: “اصحي يا صولا، هيدا مش شعرك”، في تعليق طريف عكس روحها القريبة من الجمهور وتلقائيتها المعهودة على المسرح، وسط تفاعل وتصفيق من الحاضرين الذين استقبلوا اللحظة بابتسامة وتصفيق حار.
وتداول رواد مواقع التواصل المقطع بشكل واسع، مشيدين بعفوية “أصالة” وحضورها القوي على المسرح، وبتفاعلها الطبيعي مع تفاصيل إطلالتها خلال الحفل، ما أضاف لمسة إنسانية مرحة إلى الأمسية الفنية.
يُذكر أن الحفل في أبوظبي جاء ضمن سلسلة من الحفلات التي تحييها أصالة في عدد من العواصم العربية، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت مع أغانيها القديمة والجديدة.

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