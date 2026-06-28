اصالة نفاجئ الجميع في أحدث ظهور لها وتغير ملامحها حديث الجمهور

وخلال فقرة من الحفل، مازحت أصالة نفسها أمام الحضور قائلة بعفوية: “اصحي يا ، هيدا مش شعرك”، في تعليق طريف عكس روحها القريبة من الجمهور وتلقائيتها المعهودة على المسرح، وسط تفاعل وتصفيق من الحاضرين الذين استقبلوا اللحظة بابتسامة وتصفيق حار.وتداول رواد مواقع التواصل المقطع بشكل واسع، مشيدين بعفوية “أصالة” وحضورها القوي على المسرح، وبتفاعلها الطبيعي مع تفاصيل إطلالتها خلال الحفل، ما أضاف لمسة إنسانية مرحة إلى الأمسية الفنية.يُذكر أن الحفل في أبوظبي جاء ضمن سلسلة من الحفلات التي تحييها أصالة في عدد من العواصم ، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت مع أغانيها القديمة والجديدة.