كندة علوش ترد على شائعات انفصالها وهذا ما كشفته عن غيرتها من أسماء جلال

وخلال لقائها في برنامج “ON THE ROAD” مع الإعلامي بلال العربي
، أوضحت كندة أن ما ظهر في الفيديو فُسّر بطريقة خاطئة تمامًا، مؤكدة أن الأمر لم يكن سوى موقف عفوي خلال التقاط الصور على السجادة الحمراء، حيث كان المصورون يطلبون من فريق العمل تغيير أماكنهم للحصول على زوايا تصوير أفضل.
وأضافت أنها اكتفت بالإشارة إلى عمرو يوسف
ليتحرك إلى المكان المطلوب، نافية بشكل قاطع ما تردد
عن غيرتها من أسماء جلال، مؤكدة أنها تكن لها كل التقدير، وتعتبرها ممثلة موهوبة وجميلة، ولا تجد أي مشكلة في تعاون زوجها مع أي فنانة.
كما تطرقت كندة إلى الشائعات التي طالت حياتها الزوجية خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها أخبار
انفصالها عن عمرو يوسف، مؤكدة أنها اعتادت تجاهل مثل هذه الأخبار
وعدم منحها أي اهتمام، في رسالة اعتبرها كثيرون حسمًا نهائيًا لكل ما تردد مؤخرًا حول وجود خلافات بينهما.