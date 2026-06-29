كندة علوش ترد على شائعات انفصالها وهذا ما كشفته عن غيرتها من أسماء جلال

حسمت الفنانة كندة الجدل الذي أثير مؤخرًا حول علاقتها بزوجها الفنان ، وذلك بعد تداول مقطع فيديو من الخاص لفيلم “السلم والثعبان 2”، اعتبره بعض رواد دليلًا على غيرتها من الفنانة أسماء جلال، ما فتح الباب مجددًا أمام شائعات توتر علاقتها بزوجها.



وخلال لقائها في برنامج “ON THE ROAD” مع الإعلامي بلال ، أوضحت كندة أن ما ظهر في الفيديو فُسّر بطريقة خاطئة تمامًا، مؤكدة أن الأمر لم يكن سوى موقف عفوي خلال التقاط الصور على السجادة الحمراء، حيث كان المصورون يطلبون من فريق العمل تغيير أماكنهم للحصول على زوايا تصوير أفضل.



وأضافت أنها اكتفت بالإشارة إلى ليتحرك إلى المكان المطلوب، نافية بشكل قاطع ما عن غيرتها من أسماء جلال، مؤكدة أنها تكن لها كل التقدير، وتعتبرها ممثلة موهوبة وجميلة، ولا تجد أي مشكلة في تعاون زوجها مع أي فنانة.



كما تطرقت كندة إلى الشائعات التي طالت حياتها الزوجية خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها انفصالها عن عمرو يوسف، مؤكدة أنها اعتادت تجاهل مثل هذه وعدم منحها أي اهتمام، في رسالة اعتبرها كثيرون حسمًا نهائيًا لكل ما تردد مؤخرًا حول وجود خلافات بينهما.

