وفاة ابن الفنانة نورا رحال .. و وفاء الكيلاني تنعيه بكلمات مؤثرة

وكانت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني من أوائل المعلّقين على الخبر، إذ نعت الراحل عبر حسابها على "إنستغرام"، ونشرت مجموعة من صوره، معبرة عن مواساتها للفنانة نورا رحال في مصابها الأليم.
وكتبت الكيلاني: "بكل حزن وأسى أنعي الملاك الطاهر أليكس الحنون، صاحب أطيب قلب، ابن العزيزة نورا رحال. ربنا يصبرك ويربط على قلبك يا نورا ويعوضه بشبابه في الجنة. دعواتكم وصلواتكم بالرحمة له، وبالصبر لأمه. إنا لله وإنا إليه راجعون".
وتفاعل عدد كبير من الفنانين والإعلاميين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر، حيث انهالت رسائل التعزية والدعاء للراحل بالرحمة، وللفنانة نورا رحال وعائلتها بالصبر والسلوان، معبرين عن حزنهم لرحيله المفاجئ.
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A post shared by Wafaa Elkilany وفاء الكيلاني (@elkilanywafaa)
أعلنت عائلة الفنانة اللبنانية نورا رحال تفاصيل مراسم تشييع وعزاء نجلها الراحل ألكسندروس أبوستولوبولوس، الذي توفي عن عمر ناهز 25 عامًا بعد تعرضه لحادث مأساوي.
خيّم الحزن على الوسط الفني ومواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان وفاة أليكس، نجل الفنانة اللبنانية نورا رحال، في خبر صادم هزّ محبيها وزملاءها، بعد أيام من محاولات إنقاذه إثر تعرضه لحادث مأساوي.
خيّم الحزن على الأوساط الفنية والشعبية في اليمن بعد الإعلان عن وفاة الفنان اليمني عدنان العطاس، في خبرٍ أحدث صدمة واسعة بين جمهوره ومحبيه، وتصدر اسمه منصات التواصل الاجتماعي، وسط موجة من رسائل النعي والدعاء، وتساؤلات كثيرة حول سبب وفاته ومسيرته الفنية.