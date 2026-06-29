وفاة ابن الفنانة نورا رحال .. و وفاء الكيلاني تنعيه بكلمات مؤثرة

وكانت الإعلامية وفاء الكيلاني من أوائل المعلّقين على الخبر، إذ نعت الراحل عبر حسابها على " "، ونشرت مجموعة من صوره، معبرة عن مواساتها للفنانة نورا في مصابها الأليم.

وكتبت الكيلاني: "بكل حزن وأسى أنعي الملاك الطاهر أليكس الحنون، صاحب أطيب قلب، ابن نورا رحال. ربنا يصبرك ويربط على قلبك يا نورا ويعوضه بشبابه في الجنة. دعواتكم وصلواتكم بالرحمة له، وبالصبر لأمه. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتفاعل عدد كبير من الفنانين والإعلاميين ورواد مع الخبر، حيث انهالت رسائل التعزية والدعاء للراحل بالرحمة، وللفنانة نورا رحال وعائلتها بالصبر والسلوان، معبرين عن حزنهم لرحيله المفاجئ.

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