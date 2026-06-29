الإعلامية سهير شلبي تفجع بوفاة شقيقها

وأعلنت الإعلامية شيرين الشايب، ابنة شقيقة سهير شلبي، نبأ الوفاة عبر حسابها على " "، حيث نعت خالها بكلمات مؤثرة، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون... توفي إلى رحمة خالي الحبيب وأبويا التاني الدكتور عادل شلبي"، داعية الجميع إلى الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وأوضحت أن صلاة الجنازة أُقيمت عقب صلاة الظهر في مسجد حسن الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس، فيما شُيّع جثمانه إلى مقابر العائلة بطريق الواحات في مدينة السادس من أكتوبر، على أن يُقام العزاء مساء الثلاثاء في مسجد حسين صدقي بالمعادي.

وعادت شيرين الشايب لتنشر رسالة نعي أخرى عبّرت فيها عن حجم صدمتها، مؤكدة أن الراحل كان بمنزلة الأب والسند بالنسبة لها، وأن رحيله المفاجئ ترك أثرًا كبيرًا في نفوس أفراد العائلة.

وفور انتشار الخبر، انهالت رسائل التعزية والمواساة على الإعلامية سهير شلبي وأسرتها، حيث عبّر عدد كبير من الإعلاميين والفنانين والجمهور عن حزنهم، داعين للراحل بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان.

ويُعرف الدكتور عادل أحمد شلبي بابتعاده عن الأضواء، إذ لم يكن من الشخصيات العامة أو المعتادة على الظهور الإعلامي، إلا أن خبر وفاته أعاد اسم العائلة إلى الواجهة، نظرًا للمكانة التي تحظى بها شقيقته الإعلامية سهير شلبي.

وتُعد سهير شلبي واحدة من أبرز مذيعات التلفزيون المصري، إذ ارتبط اسمها بفترة ازدهار ماسبيرو، وقدمت على مدار سنوات طويلة العديد من البرامج الحوارية والمنوعات، واستضافت كبار نجوم الفن والسياسة والأدب، ما جعلها من أبرز الوجوه الإعلامية في مصر والعالم .