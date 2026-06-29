الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الإعلامية سهير شلبي تفجع بوفاة شقيقها
الإعلامية سهير شلبي تفجع بوفاة شقيقها
A-
A+

الإعلامية سهير شلبي تفجع بوفاة شقيقها

فن

2026-06-29 | 05:16
الإعلامية سهير شلبي تفجع بوفاة شقيقها
العودة الى الأعلى
Aljadeed
الإعلامية سهير شلبي تفجع بوفاة شقيقها

خيّم الحزن على أسرة الإعلامية المصرية سهير شلبي بعد وفاة شقيقها الدكتور عادل أحمد شلبي، في خبر أثار حالة من التعاطف بين الإعلاميين والفنانين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت الإعلامية شيرين الشايب، ابنة شقيقة سهير شلبي، نبأ الوفاة عبر حسابها على "فيسبوك"، حيث نعت خالها بكلمات مؤثرة، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون... توفي إلى رحمة الله خالي الحبيب وأبويا التاني الدكتور عادل أحمد شلبي"، داعية الجميع إلى الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وأوضحت أن صلاة الجنازة أُقيمت عقب صلاة الظهر في مسجد حسن الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس، فيما شُيّع جثمانه إلى مقابر العائلة بطريق الواحات في مدينة السادس من أكتوبر، على أن يُقام العزاء مساء الثلاثاء في مسجد حسين صدقي بالمعادي.

وعادت شيرين الشايب لتنشر رسالة نعي أخرى عبّرت فيها عن حجم صدمتها، مؤكدة أن الراحل كان بمنزلة الأب والسند بالنسبة لها، وأن رحيله المفاجئ ترك أثرًا كبيرًا في نفوس أفراد العائلة.

وفور انتشار الخبر، انهالت رسائل التعزية والمواساة على الإعلامية سهير شلبي وأسرتها، حيث عبّر عدد كبير من الإعلاميين والفنانين والجمهور عن حزنهم، داعين للراحل بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان.

ويُعرف الدكتور عادل أحمد شلبي بابتعاده عن الأضواء، إذ لم يكن من الشخصيات العامة أو المعتادة على الظهور الإعلامي، إلا أن خبر وفاته أعاد اسم العائلة إلى الواجهة، نظرًا للمكانة التي تحظى بها شقيقته الإعلامية سهير شلبي.

وتُعد سهير شلبي واحدة من أبرز مذيعات التلفزيون المصري، إذ ارتبط اسمها بفترة ازدهار ماسبيرو، وقدمت على مدار سنوات طويلة العديد من البرامج الحوارية والمنوعات، واستضافت كبار نجوم الفن والسياسة والأدب، ما جعلها من أبرز الوجوه الإعلامية في مصر والعالم العربي.

 

اقرأ ايضا في فن

وفاة ابن الفنانة نورا رحال .. و وفاء الكيلاني تنعيه بكلمات مؤثرة
07:40

وفاة ابن الفنانة نورا رحال .. و وفاء الكيلاني تنعيه بكلمات مؤثرة

خيّم الحزن على الوسط الفني بعد إعلان وفاة أليكس، نجل الفنانة اللبنانية نورا رحال، في خبر شكّل صدمة كبيرة لمحبيها وزملائها في الوسط الفني، وسط موجة واسعة من رسائل التعزية والدعاء.

07:40

وفاة ابن الفنانة نورا رحال .. و وفاء الكيلاني تنعيه بكلمات مؤثرة

خيّم الحزن على الوسط الفني بعد إعلان وفاة أليكس، نجل الفنانة اللبنانية نورا رحال، في خبر شكّل صدمة كبيرة لمحبيها وزملائها في الوسط الفني، وسط موجة واسعة من رسائل التعزية والدعاء.

كندة علوش ترد على شائعات انفصالها وهذا ما كشفته عن غيرتها من أسماء جلال
06:59

كندة علوش ترد على شائعات انفصالها وهذا ما كشفته عن غيرتها من أسماء جلال

حسمت الفنانة السورية كندة علوش الجدل الذي أثير مؤخرًا حول علاقتها بزوجها الفنان المصري عمرو يوسف، وذلك بعد تداول مقطع فيديو من العرض الخاص لفيلم “السلم والثعبان 2”، اعتبره بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي دليلًا على غيرتها من الفنانة أسماء جلال، ما فتح الباب مجددًا أمام شائعات توتر علاقتها بزوجها.

06:59

كندة علوش ترد على شائعات انفصالها وهذا ما كشفته عن غيرتها من أسماء جلال

حسمت الفنانة السورية كندة علوش الجدل الذي أثير مؤخرًا حول علاقتها بزوجها الفنان المصري عمرو يوسف، وذلك بعد تداول مقطع فيديو من العرض الخاص لفيلم “السلم والثعبان 2”، اعتبره بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي دليلًا على غيرتها من الفنانة أسماء جلال، ما فتح الباب مجددًا أمام شائعات توتر علاقتها بزوجها.

بعد تدهور حالته الصحية.. طارق التلمساني يفقد بصره بالكامل
04:45

بعد تدهور حالته الصحية.. طارق التلمساني يفقد بصره بالكامل

شهدت الحالة الصحية للفنان ومدير التصوير المصري طارق التلمساني تطورًا مؤلمًا، بعدما فقد بصره بشكل كامل إثر تدهور تدريجي في حالته الصحية خلال الأشهر الماضية، وفق ما كشفه مصدر من داخل نقابة المهن السينمائية.

04:45

بعد تدهور حالته الصحية.. طارق التلمساني يفقد بصره بالكامل

شهدت الحالة الصحية للفنان ومدير التصوير المصري طارق التلمساني تطورًا مؤلمًا، بعدما فقد بصره بشكل كامل إثر تدهور تدريجي في حالته الصحية خلال الأشهر الماضية، وفق ما كشفه مصدر من داخل نقابة المهن السينمائية.

اخترنا لك
وفاة ابن الفنانة نورا رحال .. و وفاء الكيلاني تنعيه بكلمات مؤثرة
07:40
كندة علوش ترد على شائعات انفصالها وهذا ما كشفته عن غيرتها من أسماء جلال
06:59
بعد تدهور حالته الصحية.. طارق التلمساني يفقد بصره بالكامل
04:45
ريما الرحباني تحسم جدل خلافها مع شقيقها زياد الرحباني : "لا أحبه... أنا أعبده"
04:37

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026