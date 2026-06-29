بعد وفاته.. نورا رحال تودّع ابنها أليكس بكلمات حزينة

وشاركت نورا مجموعة من صور ابنها الراحل، وأرفقتها برسالة وداع جاء فيها: "مَن آمن بي، وإن مات، فسيحيا".

وأضافت: "بكل ورجاء بقيامة ، أودّع ابني وملاكي أليكس، وأسلمه بين يدي . ليمنحه الرب الراحة ، وليكن ذكره مؤبداً في قلوبنا وصلواتنا. 29/6/2026".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين والفنانين والإعلاميين مع منشورها، معبّرين عن حزنهم وصدمتهم، وقدموا لها التعازي والدعوات بالصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

وكانت الإعلامية قد نعت أليكس في وقت سابق عبر " "، مؤكدة حزنها الكبير على رحيله، وموجهة رسالة دعم ومواساة للفنانة نورا رحال.