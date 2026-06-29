بعد وفاته.. نورا رحال تودّع ابنها أليكس بكلمات حزينة

وشاركت نورا رحال مجموعة من صور ابنها الراحل، وأرفقتها برسالة وداع جاء فيها: "مَن آمن بي، وإن مات، فسيحيا".
وأضافت: "بكل إيمان ورجاء بقيامة المسيح، أودّع ابني حبيبي وملاكي أليكس، وأسلمه بين يدي الرب. ليمنحه الرب الراحة الأبدية، وليكن ذكره مؤبداً في قلوبنا وصلواتنا. 29/6/2026".
وتفاعل عدد كبير من المتابعين والفنانين والإعلاميين مع منشورها، معبّرين عن حزنهم وصدمتهم، وقدموا لها التعازي والدعوات بالصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.
وكانت الإعلامية وفاء الكيلاني قد نعت أليكس في وقت سابق عبر "إنستغرام"، مؤكدة حزنها الكبير على رحيله، وموجهة رسالة دعم ومواساة للفنانة نورا رحال.
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تمت مشاركة منشور بواسطة Nora Rahal (@norarahal)
تمت مشاركة منشور بواسطة Nora Rahal (@norarahal)
أعلنت عائلة الفنانة اللبنانية نورا رحال تفاصيل مراسم تشييع وعزاء نجلها الراحل ألكسندروس أبوستولوبولوس، الذي توفي عن عمر ناهز 25 عامًا بعد تعرضه لحادث مأساوي.
خيّم الحزن على الوسط الفني ومواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان وفاة أليكس، نجل الفنانة اللبنانية نورا رحال، في خبر صادم هزّ محبيها وزملاءها، بعد أيام من محاولات إنقاذه إثر تعرضه لحادث مأساوي.
خيّم الحزن على الأوساط الفنية والشعبية في اليمن بعد الإعلان عن وفاة الفنان اليمني عدنان العطاس، في خبرٍ أحدث صدمة واسعة بين جمهوره ومحبيه، وتصدر اسمه منصات التواصل الاجتماعي، وسط موجة من رسائل النعي والدعاء، وتساؤلات كثيرة حول سبب وفاته ومسيرته الفنية.