إلغاء مفاجئ لحفلة كاتي بيري في بلجيكا قبل ساعات من انطلاقها

أُلغيت حفلة الأميركية بشكل مفاجئ قبل ساعات من انطلاقها ضمن مهرجان “ويرختر بوتيك” في ، بعدما قررت السلطات إلغاء الفعالية بسبب الأحوال الجوية القاسية ومخاوف تتعلق بسلامة أكثر من 55 ألف شخص كانوا يستعدون لحضور الحفل.



وكانت قد وصلت إلى الكواليس وكانت تستعد للصعود إلى المسرح، قبل أن تُبلّغ بقرار الإلغاء. وعبرت عن خيبة أملها عبر حسابها على “إنستغرام”، مؤكدة أنها لم تكن تملك أي خيار، وأن الجمهور تبقى الأولوية.



وقالت إنها كانت متحمسة للعودة إلى المهرجان بعد غياب دام 17 عامًا، وكانت تخطط لارتداء الزي نفسه الذي ظهرت به خلال مشاركتها الأولى عام 2009، في لفتة وفاء لجمهورها.



ويأتي إلغاء الحفل في ظل موجة حر غير مسبوقة تضرب ، وسط تحذيرات من عواصف رعدية ورياح قوية ومخاطر تهدد الفعاليات الخارجية، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات احترازية حفاظًا على سلامة الحضور.

