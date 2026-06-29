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بعد نفي الانفصال.. نسرين طافش تؤكد طلاقها رسميًا من أحمد جوهر
بعد نفي الانفصال.. نسرين طافش تؤكد طلاقها رسميًا من أحمد جوهر
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بعد نفي الانفصال.. نسرين طافش تؤكد طلاقها رسميًا من أحمد جوهر

فن

2026-06-29 | 03:08
بعد نفي الانفصال.. نسرين طافش تؤكد طلاقها رسميًا من أحمد جوهر
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Aljadeed
بعد نفي الانفصال.. نسرين طافش تؤكد طلاقها رسميًا من أحمد جوهر

أعلنت الفنانة السورية نسرين طافش انفصالها رسميًا عن زوجها، رجل الأعمال المصري أحمد جوهر، وذلك عبر خاصية “الستوري” على حسابها في “إنستغرام”، بعد نحو عشرة أيام فقط من نفيها غير المباشر للشائعات التي تحدثت عن انتهاء زواجهما.

وكتبت نسرين في رسالتها: “تم انفصالي عن زوجي بكل احترام وتفاهم. أرجو من الجميع احترام الخصوصية”، مؤكدة بذلك انتهاء زواجهما بصورة رسمية.
وكانت طافش قد أثارت الجدل في 17 يونيو بعدما حذفت جميع الصور التي تجمعها بزوجها من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما فتح باب التكهنات حول انفصالهما، قبل أن تعود في اليوم نفسه وتنشر صورة رومانسية تجمعهما، في خطوة اعتبرها المتابعون نفيًا غير مباشر لتلك الأنباء.
يُذكر أن نسرين طافش أعلنت زواجها من أحمد جوهر مطلع عام 2025، خلال مشاركتها في حفل Joy Awards في العاصمة السعودية الرياض، حيث كشفت للمرة الأولى عن ارتباطها بعيدًا عن الأضواء.

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