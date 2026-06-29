بعد نفي الانفصال.. نسرين طافش تؤكد طلاقها رسميًا من أحمد جوهر

أعلنت الفنانة نسرين طافش انفصالها رسميًا عن زوجها، رجل الأعمال المصري جوهر، وذلك عبر خاصية “الستوري” على حسابها في “إنستغرام”، بعد نحو عشرة أيام فقط من نفيها غير المباشر للشائعات التي تحدثت عن انتهاء زواجهما.





وكتبت نسرين في رسالتها: “تم انفصالي عن زوجي بكل احترام وتفاهم. أرجو من الجميع احترام الخصوصية”، مؤكدة بذلك انتهاء زواجهما بصورة رسمية.

وكانت طافش قد أثارت الجدل في 17 يونيو بعدما حذفت جميع الصور التي تجمعها بزوجها من حساباتها على ، ما فتح باب التكهنات حول انفصالهما، قبل أن تعود في نفسه وتنشر صورة رومانسية تجمعهما، في خطوة اعتبرها المتابعون نفيًا غير مباشر لتلك الأنباء.

يُذكر أن نسرين طافش أعلنت زواجها من جوهر مطلع عام 2025، خلال مشاركتها في حفل Joy Awards في ، حيث كشفت للمرة الأولى عن ارتباطها بعيدًا عن الأضواء.