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سبب وفاة ابن نورا رحال يثير موجة من الحزن.. سلاف فواخرجي و يارا صبري وغيرهما ينعونه بتأثر
سبب وفاة ابن نورا رحال يثير موجة من الحزن.. سلاف فواخرجي و يارا صبري وغيرهما ينعونه بتأثر
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سبب وفاة ابن نورا رحال يثير موجة من الحزن.. سلاف فواخرجي و يارا صبري وغيرهما ينعونه بتأثر

فن

2026-06-29 | 09:37
سبب وفاة ابن نورا رحال يثير موجة من الحزن.. سلاف فواخرجي و يارا صبري وغيرهما ينعونه بتأثر
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Aljadeed
سبب وفاة ابن نورا رحال يثير موجة من الحزن.. سلاف فواخرجي و يارا صبري وغيرهما ينعونه بتأثر

خيّم الحزن على الوسط الفني ومواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان وفاة أليكس، نجل الفنانة اللبنانية نورا رحال، في خبر صادم هزّ محبيها وزملاءها، بعد أيام من محاولات إنقاذه إثر تعرضه لحادث مأساوي.

وأعلنت نورا رحال نبأ الوفاة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، حيث نشرت صورًا لابنها الراحل وأرفقتها برسالة مؤثرة عبّرت فيها عن إيمانها وصبرها، وكتبت: "مَن آمن بي، وإن مات، فسيحيا. بكل إيمان ورجاء بقيامة المسيح، أودّع ابني حبيبي وملاكي أليكس، وأسلمه بين يدي الرب. ليمنحه الرب الراحة الأبدية، وليكن ذكره مؤبدًا في قلوبنا وصلواتنا".

وبحسب ما أورده ET بالعربي، فإن أليكس، واسمه الكامل ألكسندروس أبوستولوبولوس، وهو من أب يوناني، تعرض لحادث أدى إلى ارتطام ساقه بباب زجاجي، ما تسبب بقطع في الشريان الأورطي. ونُقل على الفور إلى أحد مستشفيات بيروت، حيث بقي خمسة أيام في العناية الطبية، إلا أن الأطباء لم يتمكنوا من السيطرة على النزيف الحاد الذي تعرض له، ليفارق الحياة عن عمر ناهز 25 عامًا.

ويترك أليكس شقيقه الأصغر فيليب، فيما تعيش والدته نورا رحال حالة من الحزن الشديد بعد فقدان ابنها.

وقبل إعلان الوفاة بساعات، كانت صفحة "شربليتا" قد ناشدت عبر "إنستغرام" المتابعين التبرع بالدم لإنقاذ أليكس، في ظل وضعه الصحي الحرج، إلا أن محاولات إنقاذه لم تنجح، ليُعلن لاحقًا عن وفاته.

وأثار الخبر موجة واسعة من التعاطف في الوسط الفني، حيث سارعت الإعلامية وفاء الكيلاني إلى نعي الراحل، وكتبت: "بكل حزن وأسى أنعي الملاك الطاهر أليكس الحنون، صاحب أطيب قلب، ابن العزيزة نورا رحال. ربنا يصبرك ويربط على قلبك يا نورا ويعوضه بشبابه في الجنة. دعواتكم وصلواتكم بالرحمة له، وبالصبر لأمه".

كما توالت رسائل التعزية من عدد من الفنانين، إذ كتبت سلاف فواخرجي: "يصبر قلبك يا حبيبتي، الله يعينك ويكون معك وقلبي معك"، فيما اكتفت يارا صبري بعبارة: "الله يصبر قلبك"، وكتبت ترف التقي: "الله يصبر قلبك ويرحمو يا رب"، بينما قال أيمن عبد السلام: "الله يرحم روحه ويقدرك عالصبر"، وعلقت باميلا الكيك بكلمات مقتضبة: "روحو بالسما".

وشكّل رحيل أليكس صدمة كبيرة لكل من عرفه، وسط دعوات واسعة بأن يمنح الله والدته وعائلته الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

 

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