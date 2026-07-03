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لقطة لـ رونالدو قبل تنفيذه ركلة الجزاء تشعل الجدل.. هل ردد عبارة “بسم الله”؟
لقطة لـ رونالدو قبل تنفيذه ركلة الجزاء تشعل الجدل.. هل ردد عبارة “بسم الله”؟
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لقطة لـ رونالدو قبل تنفيذه ركلة الجزاء تشعل الجدل.. هل ردد عبارة “بسم الله”؟

فن

2026-07-03 | 03:51
لقطة لـ رونالدو قبل تنفيذه ركلة الجزاء تشعل الجدل.. هل ردد عبارة “بسم الله”؟
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Aljadeed
لقطة لـ رونالدو قبل تنفيذه ركلة الجزاء تشعل الجدل.. هل ردد عبارة “بسم الله”؟

خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار خلال مواجهة منتخب بلاده أمام كرواتيا في دور الـ32 من كأس العالم 2026، ليس بهدفه الحاسم فقط، بل بلقطة سبقت تنفيذ ركلة الجزاء، بعدما بدا وكأنه يردد عبارة “بسم الله”، ما أثار تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت اللقطات رونالدو وهو يحرك شفتيه قبل تسديد ركلة الجزاء التي أدرك منها التعادل للبرتغال، في مشهد اعتبره كثيرون ترديداً لعبارة “بسم الله”، وهي عادة سبق أن لاحظها متابعوه خلال بعض مبارياته مع نادي النصر السعودي. إلا أن قائد البرتغال لم يؤكد بنفسه ما قاله، لتبقى اللقطة محل تكهنات بين الجماهير.

وشهدت المباراة عودة مثيرة للمنتخب البرتغالي، بعدما قلب تأخره أمام كرواتيا بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1. وسجل رونالدو هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 68، قبل أن يخطف غونسالو راموش هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، ليقود البرتغال إلى مواجهة إسبانيا في دور الـ16.

كما حمل الهدف إنجازاً تاريخياً لرونالدو، إذ أصبح، بعمر 41 عاماً، أكبر لاعب يسجل هدفاً في الأدوار الإقصائية لكأس العالم، كما دوّن أول أهدافه في المراحل الإقصائية للمونديال خلال مشاركاته الست في البطولة.

وعاشت البرتغال ليلة مؤثرة أيضاً، بعدما كرّم اللاعبون زميلهم الراحل ديوغو جوتا، الذي توفي في حادث سير العام الماضي، حيث ارتدى رونالدو قميصه بعد نهاية المباراة، وأهدى تأهل منتخب بلاده إلى دور الـ16 لروحه في مشهد إنساني لاقى إشادة واسعة.

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