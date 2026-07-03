ميرفي ديزدار تنتظر طفلها الأول بعد عامين من الزواج

تصدرت الممثلة ميرفي ديزدار، نجمة مسلسل “شقة الأبرياء”، ، بعد تداول أنباء عن حملها بطفلها الأول من زوجها رجل الأعمال سيهان أيغير، بعد نحو عامين على زواجهما.



وبحسب ما كشفته الصحفية بيرسين، فإن ميرفي ديزدار دخلت شهرها الثالث من الحمل، مشيرة إلى أن المولود المنتظر سيكون صبيًا، وفق معلومات حصلت عليها من مصادر مقربة من .

ورغم الانتشار الواسع للخبر، لم تصدر ميرفي ديزدار أو زوجها أي تعليق رسمي حتى الآن، مفضلين الصمت وعدم تأكيد أو نفي الأنباء المتداولة.

وكانت ميرفي قد تزوجت من سيهان أيغير عام 2024 بعد علاقة عاطفية استمرت نحو عشرة أشهر، وأقيما حفل زفاف بسيطًا في بلدية كاديكوي بحضور أفراد العائلة وعدد من الأصدقاء المقربين.

ولفتت التركية الأنظار يوم زفافها بإطلالة ناعمة وبسيطة، حيث ارتدت فستانًا أبيض من الساتان بتوقيع دار الأزياء التركية Nihan Peker، فيما اختار العروسان لقضاء .

يُذكر أن ميرفي ديزدار كانت متزوجة سابقًا من الممثل والكاتب غرهان ألتونداشار، قبل أن ينفصلا وديًا عام 2021، مؤكدة في وقت لاحق أن الانفصال تم باحترام متبادل، نافيةً الشائعات التي تحدثت عن وجود خيانة وراء انتهاء زواجهما.

