ميرفي ديزدار تنتظر طفلها الأول بعد عامين من الزواج

وبحسب ما كشفته الصحفية التركية
بيرسين، فإن ميرفي ديزدار دخلت شهرها الثالث من الحمل، مشيرة إلى أن المولود المنتظر سيكون صبيًا، وفق معلومات حصلت عليها من مصادر مقربة من الثنائي
.
ورغم الانتشار الواسع للخبر، لم تصدر ميرفي ديزدار أو زوجها أي تعليق رسمي حتى الآن، مفضلين التزام
الصمت وعدم تأكيد أو نفي الأنباء المتداولة.
وكانت ميرفي قد تزوجت من سيهان أيغير عام 2024 بعد علاقة عاطفية استمرت نحو عشرة أشهر، وأقيما حفل زفاف بسيطًا في بلدية كاديكوي بحضور أفراد العائلة وعدد من الأصدقاء المقربين.
ولفتت النجمة
التركية الأنظار يوم زفافها بإطلالة ناعمة وبسيطة، حيث ارتدت فستانًا أبيض من الساتان بتوقيع دار الأزياء التركية Nihan Peker، فيما اختار العروسان اليابان
لقضاء شهر العسل
.
يُذكر أن ميرفي ديزدار كانت متزوجة سابقًا من الممثل والكاتب غرهان ألتونداشار، قبل أن ينفصلا وديًا عام 2021، مؤكدة في وقت لاحق أن الانفصال تم باحترام متبادل، نافيةً الشائعات التي تحدثت عن وجود خيانة وراء انتهاء زواجهما.