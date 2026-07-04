النجوم يحتفلون بتأهل مصر للدور الـ 16 بينهم تيم حسن و احلام و نانسي عجرم

تواصلت أجواء الاحتفال بتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من كأس 2026، بعدما حجز "الفراعنة" بطاقة العبور إثر فوزهم على منتخب أستراليا بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1)، ليضرب المنتخب المصري موعدًا مرتقبًا مع منتخب الأرجنتين، الذي تأهل بدوره بعد تخطيه منتخب الرأس الأخضر.



وأشعل هذا الإنجاز التاريخي ، حيث انهالت رسائل التهنئة من نجوم الفن في مختلف أنحاء ، الذين عبّروا عن فخرهم وفرحتهم بما حققه المنتخب المصري، معتبرين أن هذا التأهل يمثل إنجازًا عربيًا بامتياز.

وكانت الفنانة نانسي عجرم من أوائل المهنئين، إذ كتبت عبر حسابها: "يا #مصر… يا أمّ الدنيا والفرح والحب، فوزكم هو فرحة لكل بيت وحلم عم يكبر خطوة بخطوة. مبروك يا أبطال."

بدوره، احتفل الفنان راغب علامة بالفوز، وكتب: "مبرووووووك مبرووووووك #مصر #المنتخب_المصري رفعتوا راسنا. الحمدلله على هذا الانتصار والتأهل للدور الـ16. مبروك لمصر وللعالم العربي هذا النصر... برافو برافو برافو."

كما عبّرت الفنانة أنغام عن اعتزازها بالإنجاز، واكتفت بعبارة: "الحمدلله... #مصريه_فخوره #منتخب_مصر... مبروك يا مصر."

أما الفنانة أحلام، فنشرت مقطعًا من كلمات الشاعر رامي، وكتبت: "مصر التي في خاطري وفي فمي أحبها من كل روحي ودمي"، قبل أن تضيف: "مليون مبروك لمنتخب مصر ولأصدقائي المصريين."

ولم تكتفِ بذلك، بل عادت في منشور آخر لتكتب: "ألف مبروك لأشقائنا المصريين هذا التأهل التاريخي.. مصر بلدنا الثاني، وفرحتها فرحتنا، وكم تمنيت أن أكون الليلة في مصر لأعيش هذه الأجواء مع جماهير الفراعنة."

، شارك الفنان تيم حسن فرحة الجماهير ، فنشر صورة تعبيرية للمنتخب المصري عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، احتفالًا بالفوز والتأهل، في لفتة لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيه.

ويستعد المنتخب المصري لخوض مواجهة قوية أمام منتخب الأرجنتين في دور الـ16، وسط آمال جماهيرية كبيرة بمواصلة المشوار وتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى هذا التأهل التاريخي الذي وحّد فرحة الجماهير المصرية والعربية.

