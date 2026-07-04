بيرلا حرب ترد للمرة الأولى على شائعات ارتباطها بـ جوزيف عطية وتحسم الجدل

ورافقت كاميرا ET بالعربي بيرلا حرب خلال تحضيراتها المكثفة للمسابقة العالمية، حيث كشفت أنها تخضع لتدريبات يومية تشمل المشي والإلقاء، إلى جانب جلسات التصوير الرسمية التي تسبق سفرها لتمثيل لبنان
.
وقالت بيرلا إن حماسها كبير للمشاركة، مؤكدة أنها لا تمثل نفسها فقط، بل تحمل اسم لبنان في واحدة من أهم مسابقات الجمال
في العالم
، معربة عن أملها في تحقيق نتيجة تليق بالبلد.
وأوضحت أن مسابقة Miss World لا تعتمد على الجمال فقط، بل ترتكز أيضًا على رسالة “Beauty With a Purpose”، مشيرة إلى أن شخصية المشتركة وأعمالها الإنسانية تلعب دورًا أساسيًا في المنافسة، إلى جانب حضورها وثقتها بنفسها.
وفيما يخص حياتها الخاصة، علّقت للمرة الأولى على الأنباء التي ربطتها بجوزيف عطية، والتي ازدادت بعد تلميحات نشرها الفنان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي
، واكتفت بالقول: “الحياة قسمة ونصيب، واللي الله
كاتبه بده يصير.”
وأضافت أن أي علاقة جدية تحتاج أولًا إلى مرحلة تعارف واكتشاف متبادل، قائلة: “كل اثنين كرمال ياخذوا الخطوة الثانية، المفروض يكونوا عم يكتشفوا بعض… لازم الطباع تتماشى مع بعض.”
ويأتي تصريح بيرلا بعدما تداولت صفحات فنية أخبارًا عن ارتباطها بجوزيف عطية، خاصة بعد طرح أغنيته الجديدة “مغروم”، في وقت تحدثت فيه تقارير إعلامية عن أن العمل يحمل دلالات خاصة مرتبطة بها، دون أي تأكيد رسمي من الطرفين حتى الآن.