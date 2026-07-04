تركي آل الشيخ يحتفل بتأهل مصر... ورسائله الطريفة تشعل التفاعل

ومنذ انطلاق المباراة، حرص آل الشيخ على متابعة أحداث اللقاء لحظة بلحظة، معبرًا عن دعمه للمنتخب المصري عبر حساباته على مواقع التواصل، قبل أن يوجه رسالة تهنئة مباشرة عقب صافرة النهاية، كتب فيها: "مبروووك مصر.. الحمد لله"، في منشور لاقى تفاعلًا واسعًا من الجماهير والعربية.

ولم تتوقف تفاعلاته عند التهنئة، إذ أضفى أجواءً من الدعابة على احتفالاته، بعدما نشر صورة تُظهر الفارق في الطول بين قائد المنتخب المصري محمد صلاح وأحد لاعبي أستراليا، وعلّق عليها قائلاً: "مش بالطول على فكرة"، في إشارة ساخرة إلى أن الفارق البدني لم يمنع الفراعنة من حسم بطاقة التأهل.

كما واصل تعليقاته الطريفة بنشر صورة لرجل صعيدي يقود حيوان الكنغر أمام الأهرامات، في إشارة رمزية إلى تفوق المنتخب المصري على نظيره الأسترالي، وهي الصورة التي انتشرت بسرعة عبر منصات التواصل وتفاعل معها آلاف المستخدمين.

ولم يغب الدور المقبل عن منشورات رئيس هيئة الترفيه، إذ نشر صورة للمدير الفني للمنتخب المصري، الكابتن حسام حسن، وكتب مازحًا: "مع الأرجنتين يا كابتن واحد يمسك ميسي وواحد يمسك محمد هاني!"، في تعليق ساخر استعاد خلاله الهدفين العكسيين اللذين سجلهما محمد هاني في مباريات سابقة.

وحظيت منشورات تركي آل الشيخ بتفاعل كبير، حيث رأى كثيرون أنها عكست فرحة عربية مشتركة بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المصري، فيما ينتظر الفراعنة تحديًا جديدًا عندما يواجهون منتخب الأرجنتين في دور الـ16، في مباراة يطمحون خلالها إلى مواصلة كتابة التاريخ في مونديال 2026.