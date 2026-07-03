اعتراف من جيني اسبر عن مسيرتها الفنية يقلب كل التوقعات وهذا ما قالته عن كاريس بشار وأمل عرفة

وخلال اللقاء، كشفت إسبر تفاصيل غير مسبوقة عن الحب والزواج وعلاقتها بطليقها، كما تطرقت إلى الحديث عن الخيانة، إلى جانب اعترافها بأنها قصّرت في بعض المراحل بحق ابنتها بسبب انشغالاتها المهنية، مؤكدة أن ذلك لا يزال يترك أثرًا في نفسها.
وفي واحدة من أكثر لحظات الحلقة تأثيرًا، تأثرت جيني إسبر
أثناء حديثها عن والدتها الراحلة، مستذكرة رحلة معاناتها مع مرض السرطان، وكاشفة تفاصيل إنسانية مؤلمة عاشتها العائلة خلال تلك الفترة.
كما شهد اللقاء لحظات من التوتر، بعدما انفعلت إسبر على أحد أسئلة جوزيف
حويك، معتبرة أنه يحمل اتهامًا غير مقبول، قبل أن تستكمل الحوار وتتحدث عن أبرز محطات مشوارها الفني، ورأيها بعدد من نجمات الدراما السورية
، من بينهن كاريس بشار
، وأمل عرفة، وسلافة معمار.
وأثارت تصريحات جيني
إسبر خلال الحلقة تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي
، حيث تداول الجمهور مقتطفات من اللقاء الذي حمل الكثير من الاعترافات واللحظات المؤثرة.