اعتراف من جيني اسبر عن مسيرتها الفنية يقلب كل التوقعات وهذا ما قالته عن كاريس بشار وأمل عرفة

حلت الفنانة ضيفة على الإعلامي حويك في "سقف عالي"، حيث فتحت قلبها وتحدثت بصراحة عن العديد من الشخصية والفنية التي شكّلت مسيرتها.



وخلال اللقاء، كشفت إسبر تفاصيل غير مسبوقة عن الحب والزواج وعلاقتها بطليقها، كما تطرقت إلى الحديث عن الخيانة، إلى جانب اعترافها بأنها قصّرت في بعض المراحل بحق ابنتها بسبب انشغالاتها المهنية، مؤكدة أن ذلك لا يزال يترك أثرًا في نفسها.



وفي واحدة من أكثر لحظات الحلقة تأثيرًا، تأثرت أثناء حديثها عن والدتها الراحلة، مستذكرة رحلة معاناتها مع مرض السرطان، وكاشفة تفاصيل إنسانية مؤلمة عاشتها العائلة خلال تلك الفترة.



كما شهد اللقاء لحظات من التوتر، بعدما انفعلت إسبر على أحد أسئلة حويك، معتبرة أنه يحمل اتهامًا غير مقبول، قبل أن تستكمل الحوار وتتحدث عن أبرز محطات مشوارها الفني، ورأيها بعدد من نجمات الدراما ، من بينهن ، وأمل عرفة، وسلافة معمار.



وأثارت تصريحات إسبر خلال الحلقة تفاعلًا واسعًا عبر ، حيث تداول الجمهور مقتطفات من اللقاء الذي حمل الكثير من الاعترافات واللحظات المؤثرة.