بهاء سلطان يكسر صمته ويحذر بعد انتشار الشائعات: سنتخذ إجراءات قانونية

ونشرت إدارة أعمال بهاء بيانًا رسميًا عبر حساباته على ، أكدت فيه أن المتداولة حول إقامة حفل للفنان في قطر خلال الفترة الحالية عارية تمامًا من الصحة، داعية الجمهور إلى عدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة.

ولم يكتفِ البيان بالنفي، بل شدد على أن إدارة أعمال الفنان ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق كل من يقف وراء نشر هذه الشائعات أو الترويج لها، حفاظًا على حقوق الفنان ومنع تداول مضللة.

وجاء هذا التوضيح بعد ساعات فقط من إصدار الفنانة بيانًا مماثلًا نفت فيه أيضًا ما عن إحيائها حفلًا في قطر، ما أثار تساؤلات حول مصدر هذه الأخبار المتداولة.

وفي المقابل، يترقب جمهور بهاء سلطان وشيرين عبد الوهاب عملًا غنائيًا جديدًا يجمعهما بعنوان "الغلاوة"، بعد أكثر من 21 عامًا على نجاح ديو "وبناقص حياتي معاك"، في تعاون أعاد الحماس لمحبي النجمين، خاصة بعد البوستر الرسمي الذي لاقى تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المنتظر طرح الأغنية خلال الفترة المقبلة عبر المنصات الموسيقية، في وقت يواصل فيه بهاء سلطان نشاطه الفني، بالتزامن مع عودة شيرين عبد الوهاب إلى الساحة الغنائية بعد فترة من الغياب، وسط توقعات بأن يشكل العمل أحد أبرز الدويتوهات المنتظرة هذا العام.