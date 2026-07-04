دانييلا رحمة تخطف القلوب بأحدث ظهور مع ابنها إلياس

وظهرت دانييلا بإطلالة صيفية بسيطة، حيث نسّقت قميصًا أزرق واسعًا مع سروال أبيض فضفاض، بينما ارتدى طفلها ملابس بألوان متقاربة، في عائلي اتسم بالهدوء والعفوية. كما أحاطت بهما ألعاب الأطفال وخيمة صغيرة وديكور مستوحى من الأجواء الصيفية، مع إطلالة مباشرة على البحر.

وأرفقت الممثلة الصور بتعليق مقتضب باللغة جاء فيه: "استراحة صغيرة... والكثير من الحب"، في رسالة عكست رغبتها في الاستمتاع بلحظات خاصة مع طفلها، الذي تحرص باستمرار على إبعاد ملامحه عن ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على خصوصيته.

وسرعان ما تفاعل الجمهور مع الصور، مشيدين بعفوية اللقطات والأجواء العائلية التي ظهرت فيها، فيما أثنى كثيرون على حرص دانييلا على الفصل بين حياتها الخاصة ومسيرتها الفنية، مع مشاركة متابعيها بلحظات محدودة تحمل طابعًا إنسانيًا.

ويأتي هذا الظهور بعد أيام قليلة من احتفال دانييلا رحمة وزوجها الفنان ناصيف زيتون بذكرى زواجهما الثانية، حيث فاجأها بباقة كبيرة من الورود الحمراء، في لفتة رومانسية حظيت بتفاعل واسع عبر .

أما على الصعيد الفني، فتواصل دانييلا رحمة لعملها الدرامي المقبل، إذ تدرس حاليًا أكثر من سيناريو لاختيار المشروع الذي ستعود من خلاله إلى الشاشة، بعد النجاحات التي حققتها في أعمالها ، وسط ترقب جمهورها للإعلان عن تفاصيل خطوتها الفنية المقبلة.