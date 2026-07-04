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أرقام خيالية.. كم بلغت تكلفة زفاف تايلور سويفت ؟
أرقام خيالية.. كم بلغت تكلفة زفاف تايلور سويفت ؟
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أرقام خيالية.. كم بلغت تكلفة زفاف تايلور سويفت ؟

فن

2026-07-04 | 09:15
أرقام خيالية.. كم بلغت تكلفة زفاف تايلور سويفت ؟
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Aljadeed
أرقام خيالية.. كم بلغت تكلفة زفاف تايلور سويفت ؟

تحول زفاف النجمة العالمية تايلور سويفت ونجم كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي إلى واحد من أكثر الأحداث تداولًا، بعدما كشفت تقديرات حديثة عن التكلفة الضخمة التي أحاطت بهذه المناسبة الاستثنائية.

وبحسب تقديرات نقلتها شبكة CNN عن خبراء في تنظيم المناسبات الفاخرة، بلغت تكلفة الحفل نحو 15 مليون دولار، ما يجعله من بين أغلى حفلات الزفاف التي شهدتها السنوات الأخيرة.

واستضافت قاعة ماديسون سكوير غاردن الاحتفال الذي ضم قرابة ألف مدعو من مشاهير الفن والرياضة، إلى جانب أفراد عائلتي العروسين والأصدقاء المقربين، وسط ترتيبات وُصفت بأنها غير مسبوقة.

واستحوذت الإجراءات الأمنية على جزء كبير من الميزانية، إذ حرص المنظمون على فرض أعلى درجات الخصوصية، من خلال فريق أمني متخصص وإجراءات مشددة هدفت إلى منع تسريب أي صور أو مقاطع من داخل الحفل.

كما حمل الديكور الفاخر بصمة خاصة، بعدما زُينت القاعة بآلاف الورود الطبيعية، إلى جانب تجهيزات صُممت خصيصًا للمناسبة، فيما أشرف نخبة من الطهاة على إعداد قوائم الطعام التي قُدمت للضيوف.

أما إطلالة العروس، فحظيت باهتمام واسع، إذ ارتدت تايلور سويفت فستان زفاف من ديور، مع حذاء من كريستيان لوبوتان ومجوهرات من كارتييه، بينما اختار ترافيس كيلسي بدلة كلاسيكية من ديور.

ولم تقتصر النفقات على ليلة الزفاف فقط، بل شملت أيضًا إقامة الضيوف، وخدمات النقل، والهدايا التذكارية، إضافة إلى تجهيزات تقنية وإنتاجية متطورة، ما ساهم في تحويل المناسبة إلى حدث عالمي استقطب اهتمام وسائل الإعلام والجمهور، وأصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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