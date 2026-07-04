نورا رحال ترثي ابنها اليكس بكلمات مؤثرة: رحت وأخدت العمر

وكتبت في رسالتها: "يا قلب إمّك صرت ساكن بالغياب... رحت وأخدت العمر معك... حياتي للشقا وكِثر العذاب... لو بس مرة الموت لحظة يرجّعك"، في تعبير مؤلم عن حجم الفقد الذي تعيشه منذ وفاة نجلها.ولم تكتفِ بذلك، بل أرفقت كلماتها بمقطع شعري مؤثر استذكرت فيه ضحكة أليكس، قائلة: "يا صاحب الضحكة اللي كانت عيد يا أليكس... مات بغيابك"، مشيرة إلى أن غيابه ترك فراغاً كبيراً في حياة شقيقه والعائلة وكل من عرفه، مؤكدة أن ذكراه لا تزال حاضرة في قلوب الجميع.وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور الفنانة ، حيث انهالت عليها رسائل المواساة والدعاء، متمنين لها الصبر والسلوان.