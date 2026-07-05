تامر حسني يستعيد ذكرى هاني شاكر بمقطع فيديو مؤثر

وشارك تامر الفيديو عبر حسابه الرسمي على " "، حيث ظهر وهو يؤدي أغنية "نسيانك صعب أكيد"، وأرفقه بتعليق أكد فيه أن هذه الأغنية من الأعمال القريبة إلى قلبه، وأنه تعلّم منها الكثير، معربًا عن فخره بالإطراء الذي حظي به من ، الذي وصفه بأنه أحد أبرز الفنانين الذين تركوا بصمة كبيرة في الساحة الفنية.

وخلال المقطع، يثني هاني صوت وإحساسه في الغناء، مؤكدًا أنه من الأصوات التي يحب الاستماع إليها، فيما رد تامر بروحه المرحة قائلاً إن هذه الشهادة وحدها كافية لأن تجعله "يجلس في البيت"، في إشارة إلى قيمتها الكبيرة بالنسبة إليه.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع من الجمهور عبر ، حيث استعاد كثيرون ذكرياتهم مع هاني شاكر، مترحمين عليه، فيما أشاد آخرون بأداء تامر حسني، معتبرين أن المقطع وثّق لحظة فنية وإنسانية مؤثرة جمعت بين النجمين.