أصالة تحتفي بتأهل مصر والمغرب إلى دور الـ16

وشاركت أصالة عبر حسابها الرسمي تصميماً جمع لاعبي المنتخبين، وأرفقته برسالة عبّرت فيها عن تقديرها لما قدموه، مؤكدة أن أداءهم المميز أعاد الأمل ورسم البسمة على وجوه الجماهير. كما وجهت لهم الشكر على الجدية والمسؤولية التي أظهروها، والتي أسهمت في رفع اسم مصر والمغرب في المحفل العالمي.

وأشادت الفنانة بما حققه المنتخبان، معتبرة أن إنجازهما تجاوز حدود المنافسة الرياضية، لما عكساه من روح قتالية وإصرار على تحقيق النتائج الإيجابية، مؤكدة استمرار دعمها لهما خلال مشوارهما في البطولة.

كما رأت أصالة أن هذا التأهل أسهم في تعزيز مشاعر بين الجماهير ، مؤكدة اعتزازها بما قدمه المنتخبان، ومشيرة إلى أن فرحة التأهل جمعت العرب حول إنجاز يستحق الاحتفاء.

وحظي منشورها بتفاعل واسع من المتابعين وعدد من الفنانين، من بينهم شكران مرتجى، الذين حرصوا على تهنئة المنتخبين والإشادة بما حققاه في البطولة.