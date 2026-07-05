آخر تطورات الحالة الصحية لـ فيفي عبده .. هل تخضع لعملية جراحية؟

وأوضحت عزة، في تصريحات صحافية، أن الطبيب المعالج قرر الإبقاء على في الجبس لمدة ثلاثة أسابيع إضافية، قبل إعادة تقييم حالتها الصحية بشكل كامل، لتحديد ما إذا كانت ستحتاج إلى تدخل جراحي أو الاكتفاء بالعلاج التحفظي.

وأضافت أن الفريق الطبي قام بتركيب جبيرة لتثبيت القدم المصابة، بهدف الحفاظ على استقرار موضع الكسر وإتاحة الفرصة للعظام للالتئام بصورة طبيعية، مشيرة إلى أن هذه المرحلة تُعد حاسمة في رحلة العلاج، لأنها ستحدد مدى استجابة الإصابة دون الحاجة إلى إجراء عملية.

وأكدت أن الأطباء حددوا موعدًا جديدًا لإجراء فحوصات دقيقة بعد نحو أسبوع ونصف، من أجل متابعة تطورات الحالة واتخاذ القرار النهائي بشأن الخطة العلاجية.

وتواصل فيفي عبده الراحة التامة والابتعاد عن أنشطتها الفنية واليومية، بانتظار نتائج الفحوصات المقبلة التي ستحدد ما إذا كانت ستخضع لعملية جراحية أم ستواصل العلاج دون تدخل جراحي.