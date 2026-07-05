عامر خان يستعد للزواج للمرة الثالثة .. وهذا موعد حفل الزفاف

وأكد عامر خان، خلال حضوره الخاص لفيلم Pritam and Pedro للمخرج راجكومار هيراني، أن مراسم عقد القران ستُقام في 5 يوليو، مشيرًا إلى أن الحفل سيكون بسيطًا ويقتصر على أفراد العائلة وعدد محدود من الأصدقاء المقربين.

وقال: "نعم، سأتزوج في 5 يوليو، وسيكون الحفل حميميًا للغاية. أتمنى أن تدعوا لنا بالسعادة، وأن تكون رحلتنا معًا مليئة بالخير".

وتعود قصة تعارف عامر خان وغوري سبرات إلى نحو 25 عامًا، إذ جمعتهما صداقة قديمة انقطعت لسنوات قبل أن تتجدد لاحقًا وتتحول إلى علاقة عاطفية، أعلن عنها النجم رسميًا خلال احتفاله بعيد ميلاده الستين، عندما قدم غوري لأول مرة أمام بوصفها شريكة حياته.

وكان عامر قد أعرب في وقت سابق عن سعادته بعلاقته مع غوري، مؤكدًا أنها منحته شعورًا بالراحة والاستقرار، ووصف نفسه بأنه "محظوظ" بوجودها في حياته.

ويملك عامر خان سجلًا من تجربتي زواج؛ الأولى كانت من رينا عام 1986 واستمرت 16 عامًا، والثانية من المخرجة كيران راو عام 2005، قبل أن يعلنا انفصالهما عام 2021، مع حفاظه على علاقة ودية مع زوجتيه السابقتين، وظهوره معهما في أكثر من مناسبة عائلية، كان أبرزها حفل زفاف ابنته خان.