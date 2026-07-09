مهند قطيش يحتفل بزفاف ابنته من قمر خلف

شارك الفنان السوري مهند جمهوره لحظات مؤثرة من حفل زفاف ابنته جود، موجّهًا إليها رسالة مؤثرة عبّر فيها عن مشاعر الأب التي امتزج فيها الفرح بالحزن في يوم زفافها.

ونشر صورة جمعته بابنته بفستان الزفاف ، وكتب: “ابنتي جود، كانت البارحة أجمل عروس… جاء الموعد الذي كنت أتمناه وأخشاه”، مضيفًا أن “ألم الفرح قد يكون أشد من أي ألم، حين تغادر قطعة من روحك مع من تحب لتبدأ حكاية جديدة”.

كما استعاد رحلته مع ابنته منذ طفولتها، مؤكدًا أن هذا كان ينتظره منذ سنوات، قبل أن يوجّه رسالة إلى العريس، داعيًا إياه إلى الحفاظ على هذه “الحكاية الجميلة”، وختم بالقول: “اليوم اكتملت أبوتي لها”.



ولاقى المنشور تفاعلًا واسعًا من الجمهور وعدد من نجوم الوسط الفني، الذين حرصوا على تهنئة العروسين، مشيدين بالكلمات الصادقة التي عبّر بها مهند قطيش عن مشاعر الأب في هذه المناسبة السعيدة.



يُذكر أن جود هي الابنة الوحيدة للفنان مهند قطيش وطليقته الفنانة قمر خلف، اللذين انفصلا عام 2008، فيما احتفلا سابقًا بخطوبتها معًا في أجواء عائلية.