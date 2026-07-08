صابر الرباعي وباميلا الكيك يحتفلان بقرار إخلاء سبيل فضل شاكر

وكان الفنان صابر الرباعي من أوائل المهنئين، إذ نشر رسالة وجهها إلى فضل شاكر قال فيها: "الحمد لله على سلامتك يا أبو محمد، وإن شاء نشوفك قريبًا جدًا ونحتفل مع بعض. جمهورك ومحبيك في انتظارك"، في تعبير عن سعادته بالقرار وتمنياته بلقاء قريب يجمعهما.

من جهتها، اختارت الفنانة باميلا الكيك الاحتفال بالخبر بطريقتها الخاصة، إذ شاركت عبر حساباتها صورة لفضل شاكر تم إنشاؤها بتقنية ، وأرفقتها بتعليق مقتضب جاء فيه: "ألف مبروك علينا"، في رسالة لاقت تفاعلًا واسعًا بين متابعيها.

وجاءت هذه التفاعلات بعد إعلان قرار بالموافقة على إخلاء سبيل فضل شاكر في أربع قضايا ، وهو القرار الذي أثار اهتمامًا كبيرًا على ، وسط موجة تهنئة من جمهوره وعدد من الشخصيات الفنية والإعلامية.