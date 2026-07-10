وبحسب مصادر حقوقية يمنية، تدخلت جماعة لمنع إقامة الحفل، بعدما وجّه مسلحون تابعون لها تحذيرات إلى إدارة الفندق الذي كان من المقرر أن يستضيف المناسبة، مطالبين بإلغاء الفعالية المخصصة للاحتفاء بفوز الطفلة .

وأوضحت المصادر أن قرار المنع طال فعالية اقتصرت على الحضور النسائي، مشيرة إلى أن الاعتراض جاء بداعي ما وصفته الجماعة بـ"مخالفة الهوية الإيمانية".

من جهتها، أعلنت إدارة فندق "سبأ" في إلغاء المناسبة، وقدمت اعتذارها للحضور، موضحة أن القرار جاء نتيجة "ظروف استثنائية خارجة عن الإرادة"، رغم استكمال الإجراءات والتصاريح اللازمة لإقامة الحفل.

وأثار إلغاء فعالية التكريم ردود فعل ، خصوصًا أن المناسبة كانت تهدف إلى الاحتفاء بإنجاز طفلة يمنية حققت حضورًا عربيًا بعد فوزها في برنامج المواهب الغنائية للأطفال "ذا فويس كيدز".

ويأتي منع الحفل، وفق مصادر حقوقية، ضمن سلسلة من القيود المفروضة على عدد من الأنشطة الاجتماعية والفنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والتي تشمل منع بعض الفعاليات الغنائية والموسيقية، إضافة إلى فرض قيود على بعض الأنشطة المرتبطة بالمقاهي النسائية وعرض الأزياء في المتاجر.

وكانت لمى قيس قد حصدت لقب الموسم الرابع من "ذا فويس كيدز" بعد حصولها على أعلى نسبة تصويت من الجمهور، في مسابقة شارك فيها عدد من المواهب الغنائية الصغيرة.