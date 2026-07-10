وفاة الشاعر والإعلامي اليمني محمود علي الحاج عن 77 عامًا بعد مسيرة حافلة بالعطاء

ويُعد الراحل من رواد الحركة الأدبية والإعلامية ، إذ بدأ عمله في الصحافة منذ سبعينيات القرن الماضي، وشغل مناصب إعلامية بارزة، من بينها مدير تحرير صحيفة "14 أكتوبر"، ومدير تحرير صحيفة "الجندي"، كما تولّى رئاسة تحرير مجلة "اليمن الجديد"، إلى جانب مساهماته في العديد من الصحف والمجلات.

وُلد محمود عام 1949 في مديرية المقاطرة بمحافظة لحج، ونشأ في مدينة عدن، قبل أن ينتقل إلى خلال ثمانينيات القرن الماضي، حيث واصل مسيرته الأدبية والإعلامية، وترك إرثًا شعريًا وغنائيًا وثقافيًا أسهم في إثراء المشهد الثقافي اليمني.

وأثار خبر وفاته من الحزن في الأوساط الثقافية والإعلامية، إذ نعاه عدد كبير من الأدباء والإعلاميين والمثقفين، مستذكرين إسهاماته في خدمة الكلمة والثقافة اليمنية، وما عُرف به من حضور أدبي وإعلامي بارز امتد لعقود.