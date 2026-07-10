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وفاة الشاعر والإعلامي اليمني محمود علي الحاج عن 77 عامًا بعد مسيرة حافلة بالعطاء
وفاة الشاعر والإعلامي اليمني محمود علي الحاج عن 77 عامًا بعد مسيرة حافلة بالعطاء
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وفاة الشاعر والإعلامي اليمني محمود علي الحاج عن 77 عامًا بعد مسيرة حافلة بالعطاء

فن

2026-07-10 | 04:10
وفاة الشاعر والإعلامي اليمني محمود علي الحاج عن 77 عامًا بعد مسيرة حافلة بالعطاء
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Aljadeed
وفاة الشاعر والإعلامي اليمني محمود علي الحاج عن 77 عامًا بعد مسيرة حافلة بالعطاء

توفي الشاعر والإعلامي اليمني محمود علي الحاج، أمس الخميس، عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد مسيرة طويلة وحافلة بالعطاء في مجالي الأدب والإعلام، شكّل خلالها أحد أبرز الأصوات الثقافية في اليمن على مدى عقود.

ويُعد الراحل من رواد الحركة الأدبية والإعلامية اليمنية، إذ بدأ عمله في الصحافة منذ سبعينيات القرن الماضي، وشغل مناصب إعلامية بارزة، من بينها مدير تحرير صحيفة "14 أكتوبر"، ومدير تحرير صحيفة "الجندي"، كما تولّى رئاسة تحرير مجلة "اليمن الجديد"، إلى جانب مساهماته في العديد من الصحف والمجلات.

وُلد محمود علي الحاج عام 1949 في مديرية المقاطرة بمحافظة لحج، ونشأ في مدينة عدن، قبل أن ينتقل إلى صنعاء خلال ثمانينيات القرن الماضي، حيث واصل مسيرته الأدبية والإعلامية، وترك إرثًا شعريًا وغنائيًا وثقافيًا أسهم في إثراء المشهد الثقافي اليمني.

وأثار خبر وفاته حالة من الحزن في الأوساط الثقافية والإعلامية، إذ نعاه عدد كبير من الأدباء والإعلاميين والمثقفين، مستذكرين إسهاماته في خدمة الكلمة والثقافة اليمنية، وما عُرف به من حضور أدبي وإعلامي بارز امتد لعقود.

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