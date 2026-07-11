أصالة تتألق في الأردن برفقة فائق حسن وتردّ على منتقديها برسالة حاسمة

خطفت الفنانة الأنظار خلال حفلها الأخير ، حيث ظهرت برفقة زوجها الشاعر في لقطة رومانسية تصدّرت

وقبل صعودها إلى المسرح، ظهر وهو يمسك بيد ويساعدها، لتقوم بتقبيل يده قبل أن تتجه لتحية جمهورها، في حظي بتفاعل واسع، حيث أشاد المتابعون بعلاقتهما وتمنوا لهما دوام المحبة.

كانت أصالة قد شاركت جمهورها صوراً من إطلالتها قبل الحفل، وعبّرت عن حماسها للقاء جمهور ، مؤكدة أنها حضرت مفاجآت خاصة لهذه الليلة.

كما لفتت أصالة الأنظار بإطلالتها، حيث ظهرت بفستان أخضر فاتح وشعر قصير، وسط إشادات بحضورها وأناقتها، فيما انتشرت مقاطع من الحفل بشكل كبير عبر مواقع التواصل.

وخلال الحفل، ردّت أصالة بعفوية على الانتقادات التي تطال شكلها وتغيّرات إطلالتها، مؤكدة أنها تحب الاهتمام بنفسها وتفعل ما يجعلها سعيدة، وقالت: “ بدي ضل”، قبل أن توجه رسالة لجمهورها قائلة: “ما تدخلو، تركوا أصالة بحالها”.

ولم تكتفِ أصالة بذلك، بل وجهت رسالة حب لزوجها أمام الجمهور قائلة: “أي لوف يو يا زوجي”، بينما كان فائق حسن يدعمها من الصف الأول.



وحظي حفل أصالة بتفاعل كبير، حيث شاركت جمهورها مجموعة من أشهر أغانيها وسط أجواء مليئة بالحماس، ليصبح من أكثر الأحداث الفنية تداولاً.