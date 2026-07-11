بعد تألق "الفراعنة" في المونديال... خلف الحبتور يهدي بعثة مصر سيارات تقديراً للإنجاز

أعلن رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، تقديم هدية خاصة لأفراد بعثة المنتخب المصري المشاركة في كأس 2026، تقديراً للإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب "الفراعنة" خلال مشواره في البطولة.



وأوضح الحبتور، عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك"، أن مجموعة الحبتور تواصلت مع المصري لكرة القدم، وتم الاتفاق على إهداء سيارة من نوع "ميتسوبيشي" لكل فرد من أفراد بعثة المنتخب المصري، احتفاءً بالأداء المميز الذي قدمه الفريق في المونديال.



وأكد رجل الأعمال الإماراتي أن المبادرة تشمل جميع أفراد البعثة، من لاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري والطبي، مشدداً على أن النجاحات الكبرى تتحقق بفضل الجهود المشتركة والعمل الجماعي داخل المنظومة الرياضية.



وأشاد الحبتور بما قدمه المنتخب المصري، معتبراً أن الإنجاز الذي تحقق لا يخص مصر وحدها، بل يمثل مصدر فخر لكل الجماهير ، بعدما أظهر اللاعبون روحاً قتالية وإصراراً خلال منافسات البطولة.



وقال إن المنتخب المصري "أسعد الملايين ورفع اسم مصر عالياً"، لافتاً إلى أن هذه الهدية تأتي تقديراً لمن منحوا الجماهير العربية لحظات من الفرح والفخر في أكبر بطولة كروية عالمية.



كما وجّه الحبتور رسالة إلى لاعبي المنتخب، أكد فيها أن الالتزام والعمل بروح الفريق والإصرار حتى اللحظات هي قيم أساسية لصناعة الإنجازات، معرباً عن ثقته بأن الكرة قادرة على تحقيق المزيد من النجاحات في .