وفاة المخرج السوري خالد الشماط.. صاحب بصمة بارزة في التلفزيون السوري

ونعت الفنانين في الراحل عبر بيان رسمي، أعلنت فيه أن مراسم التشييع ستُقام الإثنين، حيث ينطلق موكب الجنازة من المستشفى الوطني الجامعي، ويُصلّى على جثمانه عقب صلاة الظهر في جامع الشيخ عبد الرفاعي، قبل أن يُوارى الثرى في مقبرة باب الصغير بدمشق.

كما أوضحت النقابة أن التعازي تُستقبل الثلاثاء والأربعاء في صالة نقابة المحامين (رقم 1) بمنطقة السبع بحرات في ، وحددت مواعيد استقبال المعزين للنساء من الساعة الثالثة حتى الخامسة عصرًا، وللرجال من السادسة حتى الثامنة مساءً.

ويُعد الشماط من أبرز المخرجين الذين أسهموا في تطوير البرامج التلفزيونية ، إذ أخرج البرنامج الشهير "الشريط الطائر" من إعداد وتأليف منيف حسون وتقديم الفنانة ناهد حلبي، كما تولى إعداد وإخراج برنامج "غدًا نلتقي"، اللذين حققا حضورًا واسعًا على شاشة التلفزيون السوري، تاركًا إرثًا مهنيًا سيظل حاضرًا في تاريخ الإعلام السوري.