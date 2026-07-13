وفاة المخرج السوري خالد الشماط.. صاحب بصمة بارزة في التلفزيون السوري

ونعت نقابة الفنانين في سوريا الراحل عبر بيان رسمي، أعلنت فيه أن مراسم التشييع ستُقام اليوم الإثنين، حيث ينطلق موكب الجنازة من المستشفى الوطني الجامعي، ويُصلّى على جثمانه عقب صلاة الظهر في جامع الشيخ عبد الكريم الرفاعي، قبل أن يُوارى الثرى في مقبرة باب الصغير بدمشق.
كما أوضحت النقابة أن التعازي تُستقبل يومي الثلاثاء والأربعاء في صالة نقابة المحامين (رقم 1) بمنطقة السبع بحرات في دمشق، وحددت مواعيد استقبال المعزين للنساء من الساعة الثالثة حتى الخامسة عصرًا، وللرجال من السادسة حتى الثامنة مساءً.
ويُعد خالد الشماط من أبرز المخرجين الذين أسهموا في تطوير البرامج التلفزيونية السورية، إذ أخرج البرنامج الشهير "الشريط الطائر" من إعداد وتأليف منيف حسون وتقديم الفنانة ناهد حلبي، كما تولى إعداد وإخراج برنامج "غدًا نلتقي"، اللذين حققا حضورًا واسعًا على شاشة التلفزيون السوري، تاركًا إرثًا مهنيًا سيظل حاضرًا في تاريخ الإعلام السوري.