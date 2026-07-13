الشيخة موزا تنعى زوجها الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة: "بقلبٍ كسير"

احتفلت الفنانة التركية بيران داملا سونماز بزواجها من الممثل إيلكاي أكينجي، في حفل عائلي بسيط اقتصر على أفراد الأسرة والمقربين، بعيدًا عن الأضواء، بعد علاقة عاطفية استمرت نحو عامين.



