الشيخة موزا تنعى زوجها الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة: "بقلبٍ كسير"

واستهلت الشيخة موزا رسالتها بآيات من القرآن الكريم: ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾، قبل أن تعبّر عن ألمها العميق لفقدان الأمير الوالد.
وقالت في رسالتها: "استلهمُ من الحزن أعظمَهُ ومن الأسى أعمقَهُ برحيل زعيم قطر التاريخي صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله وطيّب ثراه".
وأضافت أن الراحل سيبقى في الذاكرة بوصفه "رائد دولة قطر الحديثة وصانع أمجادها"، مؤكدة أن إرثه سيظل حاضرًا في تاريخ البلاد.
واختتمت الشيخة موزا رسالتها بالدعاء للفقيد، قائلة: "وإنني بقلبٍ كسير أتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يغمد الراحل برحمته ويسكنه فسيح جناته"، في رسالة لاقت تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.
احتفلت الفنانة التركية بيران داملا سونماز بزواجها من الممثل إيلكاي أكينجي، في حفل عائلي بسيط اقتصر على أفراد الأسرة والمقربين، بعيدًا عن الأضواء، بعد علاقة عاطفية استمرت نحو عامين.
أثار النجم التركي بوراك أوزجيفيت موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره برفقة زوجته فهرية أفجان وطفليهما خلال إجازتهم الصيفية في مدينة بودروم، حيث لفتت الأنظار التغيرات التي بدت على مظهره الجسدي.
خيم الحزن على الوسط الفني الأمريكي بعد وفاة الممثل والمخرج المسرحي جوش غريزيتي عن عمر ناهز 44 عامًا، في خبر صدم محبيه وزملاءه في المسرح والتلفزيون، وسط تقارير أفادت بأن وفاته جاءت نتيجة انتحار.