وفاة نجمة مارفل واي تشينغ هو عن 82 عامًا بعد إصابتها بجلطة دماغية

واشتهرت الراحلة لدى جمهور مارفل بتجسيد شخصية "مدام غاو" في عدد من الأعمال، أبرزها Daredevil وIron Fist وThe Defenders، كما شاركت بصوتها في فيلم الرسوم المتحركة Turning Red، إلى جانب حضورها في العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية.

وأعلن الممثل بيتر شينكودا، زميلها في مسلسل Daredevil، خبر وفاتها عبر حسابه على " "، واصفًا إياها بأنها "من أروع النساء"، فيما كشف الممثل يونغ أنها رحلت بعد إصابتها بجلطة دماغية قبل يومين.

وتوالت رسائل النعي من زملائها، الذين أشادوا بموهبتها الكبيرة وأخلاقها الرفيعة، مؤكدين أنها تركت أثرًا مميزًا في كل عمل شاركت فيه، سواء على الشاشة أو خشبة المسرح.

وامتدت مسيرة واي تشينغ هو لأكثر من خمسة عقود، شاركت خلالها في أعمال بارزة، منها Law & Order وOrange Is the New Black وOnly Murders in the Building، إلى جانب عروض مسرحية لاقت إشادة ، لتترك وراءها إرثًا فنيًا حافلًا سيبقى حاضرًا في ذاكرة الجمهور.