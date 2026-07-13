وفاة نجمة مارفل واي تشينغ هو عن 82 عامًا بعد إصابتها بجلطة دماغية

واشتهرت الراحلة لدى جمهور مارفل بتجسيد شخصية "مدام غاو" في عدد من الأعمال، أبرزها Daredevil وIron Fist وThe Defenders، كما شاركت بصوتها في فيلم الرسوم المتحركة Turning Red، إلى جانب حضورها في العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية.
وأعلن الممثل بيتر شينكودا، زميلها في مسلسل Daredevil، خبر وفاتها عبر حسابه على "إنستغرام"، واصفًا إياها بأنها "من أروع النساء"، فيما كشف الممثل بيري يونغ أنها رحلت بسلام بعد إصابتها بجلطة دماغية قبل يومين.
وتوالت رسائل النعي من زملائها، الذين أشادوا بموهبتها الكبيرة وأخلاقها الرفيعة، مؤكدين أنها تركت أثرًا مميزًا في كل عمل شاركت فيه، سواء على الشاشة أو خشبة المسرح.
وامتدت مسيرة واي تشينغ هو لأكثر من خمسة عقود، شاركت خلالها في أعمال بارزة، منها Law & Order وOrange Is the New Black وOnly Murders in the Building، إلى جانب عروض مسرحية لاقت إشادة واسعة، لتترك وراءها إرثًا فنيًا حافلًا سيبقى حاضرًا في ذاكرة الجمهور.
احتفلت الفنانة التركية بيران داملا سونماز بزواجها من الممثل إيلكاي أكينجي، في حفل عائلي بسيط اقتصر على أفراد الأسرة والمقربين، بعيدًا عن الأضواء، بعد علاقة عاطفية استمرت نحو عامين.
أثار النجم التركي بوراك أوزجيفيت موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره برفقة زوجته فهرية أفجان وطفليهما خلال إجازتهم الصيفية في مدينة بودروم، حيث لفتت الأنظار التغيرات التي بدت على مظهره الجسدي.
خيم الحزن على الوسط الفني الأمريكي بعد وفاة الممثل والمخرج المسرحي جوش غريزيتي عن عمر ناهز 44 عامًا، في خبر صدم محبيه وزملاءه في المسرح والتلفزيون، وسط تقارير أفادت بأن وفاته جاءت نتيجة انتحار.