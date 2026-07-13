وائل كفوري و زوجته شانا عبود يحتفلان بعمادة ابنتهما كلوفي

الفنان اللبناني وائل كفوري وزوجته شانا عبود بعمادة ابنتهما كلوفي، في مناسبة عائلية خاصة أُقيمت داخل حديقة منزلهما، بحضور أفراد العائلة وعدد من الأصدقاء والمقرّبين، في أجواء اتسمت بالهدوء والبساطة.

وكعادتهما، فضّل إبقاء ابنتهما بعيدة عن عدسات الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، إذ لم تُنشر أي صور تُظهر الطفلة، واقتصر توثيق المناسبة على لقطات للديكورات التي زيّنت مكان الاحتفال، حيث برزت الورود البيضاء وتنسيقات الزينة الهادئة، إلى جانب اسم "كلوفي" المكتوب بأحرف كبيرة، في عكس الطابع الروحاني للمناسبة.



كما أُعدّت ضيافة متنوعة للمدعوين شملت المعجّنات والخضار والفواكه والمشروبات، بما يتناسب مع الأجواء العائلية التي حرص وائل كفوري وزوجته على توفيرها بعيدًا عن المظاهر الاحتفالية الصاخبة.



وخطفت شانا عبود الأنظار بإطلالة أنيقة اختارت فيها جمبسوت أبيض بتصميم كتف واحدة، تميز بقصته الواسعة عند الساقين وتفاصيل جانبية عند الخصر أبرزت رشاقتها. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم وتسريحة بسيطة، لتنسجم مع أجواء المناسبة الهادئة.



وحظي حفل العمادة باهتمام واسع على ، بعدما شارك عدد من المقرّبين صورًا من الاحتفال، حيث أشاد المتابعون بالأجواء الراقية التي غلبت عليها البساطة والخصوصية، معتبرين أن المناسبة عكست حرص وائل كفوري على الاحتفال بهذه المهمة ضمن إطار عائلي بعيدًا عن الأضواء.



كما لاقت الديكورات المستوحاة من رمزية المناسبة، ولا سيما الورود البيضاء والتفاصيل الهادئة، تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، الذي وجّه التهاني للفنان وعائلته، متمنيًا لابنته كلوفي حياة مليئة بالصحة والسعادة، ومثنيًا على اختياره الحفاظ على خصوصية عائلته وإبعادها عن الاستعراض الإعلامي.