وفاة اللاعب البرتغالي إيمانويل إيفاريستو في حادث سير مأساوي

خيّم الحزن على الوسط الرياضي البرتغالي بعد وفاة اللاعب الدولي السابق إيمانويل دي جيسوس بونفيم إيفاريستو، المعروف "مانو"، إثر حادث سير مروع وقع في بلدية سوبرال دي مونتي أجراسو شمال البرتغالية لشبونة، عن عمر ناهز 43 عامًا.

وبحسب وسائل إعلام برتغالية، كان مانو يقود سيارته بمفرده عائدًا إلى منزله، الذي لا يبعد سوى نحو أربعة كيلومترات عن موقع الحادث، عندما فقد السيطرة على المركبة على طريق اعتاد سلوكه، ما أدى إلى وقوع الحادث.



وعثرت فرق الإنقاذ على اللاعب السابق محاصرًا داخل سيارته، بعدما تعرض لسكتة قلبية تنفسية عقب الاصطدام. ورغم محاولات المسعفين لإنعاشه، أُعلن عن وفاته في مكان الحادث، فيما باشر الحرس الوطني تحقيقاته لكشف ملابساته، مؤكدًا أن الحادث لم يشهد تورط أي مركبة أخرى.



ويُعد مانو أحد الأسماء المعروفة في البرتغالية، حيث تألق في مركز الجناح الأيمن ودافع عن ألوان عدد من الأندية، أبرزها بنفيكا بين عامي 2004 و2008، كما لعب مع ألفيركا، وإستريلا أمادورا، وماريتيمو، وفيتوريا سيتوبال، قبل أن يختتم مسيرته الكروية عام 2019 مع نادي فيلافرانكوينسي.



وفور إعلان نبأ الوفاة، نعى نادي بنفيكا لاعبه السابق في بيان رسمي، معربًا عن خالص تعازيه لعائلته وأصدقائه، فيما عبّر نادي ألفيركا عن حزنه العميق، مقدمًا تعازيه إلى أسرته وكل من عرفه ورافقه خلال مسيرته الرياضية.



كما أصدرت رابطة الدوري البرتغالي بيانًا نعت فيه اللاعب الراحل، مؤكدة أنه ترك بصمة في البرتغالية، ومتقدمة بأحر التعازي إلى عائلته وأصدقائه.