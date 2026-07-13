وفاة نجم Broadway وThe Marvelous Mrs. Maisel جوش غريزيتي عن 44 عامًا وانباء عن انهاء حياته

وأعلنت مجلة PEOPLE نبأ الوفاة، فيما كشف الممثل روب ماكلور الخبر عبر حسابه على " "، ناعيًا زميله بكلمات مؤثرة، ومعبّرًا عن حزنه العميق، وموجهًا التعازي إلى زوجة غريزيتي وعائلته، مؤكدًا أن تفاصيل مراسم التأبين ستُعلن في وقت لاحق.

كما نعاه عدد كبير من نجوم برودواي، بينهم راشيل زيغلر، وكايسي ليفي، وليا سالونغا، ودونا مورفي، الذين أشادوا بموهبته وحضوره الإنساني، فيما وصفته الممثلة سييرا بوغيس بأنه كان فنانًا استثنائيًا وصاحب فكر وروح ملهمة تركت أثرًا في كل من عرفه.

وُلد جوش غريزيتي في ، ودرس الدراما والمسرح الموسيقي قبل أن يبدأ مسيرة فنية لامعة على مسارح برودواي، حيث شارك في أعمال بارزة، منها Something Rotten! وIt Shoulda Been You، إلى جانب العديد من العروض المسرحية الناجحة داخل وخارجها.

وعلى شاشة التلفزيون، عرفه الجمهور من خلال دوره المتكرر في الموسم الخامس والأخير من مسلسل The Marvelous Mrs. Maisel، كما شارك في عدد من الأفلام والمسلسلات، من بينها Knights of Prosperity وRevolutionary Road، إضافة إلى عمله أستاذًا للمسرح الموسيقي في جامعة ولاية ، حيث أسهم في تدريب أجيال من الفنانين ، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا وتعليميًا بارزًا.