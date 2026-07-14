هالاند يعود من كأس العالم بأغرب تذكار.. راكون محنّط يثير ضجة

وظهر مهاجم ، البالغ من العمر 25 عامًا، أثناء مغادرته الطائرة واضعًا حقيبة فاخرة من علامة «Dolce & Gabbana» على كتفه، بينما حمل بيده الأخرى راكونًا محنطًا مثبتًا على قاعدة خشبية، في لقطة سرعان ما انتشرت عبر .

وزاد هالاند من تفاعل الجمهور مع الصورة بعدما نشرها عبر حسابه على منصة «إكس»، وعلّق مازحًا: «لقد تبعني إلى المنزل»، لتنهال التعليقات الساخرة والتساؤلات حول قصة هذا التذكار غير التقليدي.

It followed me home 🦝🤣 pic.twitter.com/IwMhgv0CAb — Erling Haaland (@Erling) July 13, 2026

وتبيّن أن هالاند اشترى الراكون خلال زيارة أجراها إلى متجر «Wild Bill's Western Store» الشهير في مدينة دالاس الأميركية، وهو متجر عائلي متخصص في بيع مستلزمات رعاة البقر والقطع التراثية .

ووثّق المتجر زيارة اللاعب، حيث ظهر مرتديًا قبعة «كاوبوي» وحذاءً جلديًا بنقشة جلد الأفعى، إلى جانب قميص حمل عبارة ساخرة مرتبطة بمدينة دالاس.

وأكدت جولي نيوبورت، المالكة المشاركة للمتجر، أن هالاند اشترى الراكون المحنط بنفسه ولم يحصل عليه كهدية، موضحة أن القطعة، التي يبلغ سعرها نحو 750 دولارًا، كانت معروضة للبيع منذ سنوات قبل أن تتحول إلى واحدة من أكثر منتجات المتجر طلبًا.

وأضافت أن الراكون نفد خلال وقت قصير بعد نشر صورة هالاند، فيما بات توفير قطع مشابهة أمرًا صعبًا بسبب تقاعد الحرفي الذي كان يتولى إعدادها.

كما دفعت شهرة الزيارة المتجر إلى إطلاق خدمة الشحن الدولي للمرة الأولى، بعد تلقيه طلبات من النرويج وعدد من الدول الأخرى.

وكان هالاند قد سجل سبعة أهداف خلال خمس مباريات في أول مشاركة له بكأس ، وأسهم في وصول منتخب النرويج إلى الدور ربع النهائي، قبل الخروج أمام ، ليواصل صناعة داخل الملعب وخارجه.