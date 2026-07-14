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نادين الراسي ترد على التنمر بسبب عمرها: لكل مرحلة جمالها الخاص
نادين الراسي ترد على التنمر بسبب عمرها: لكل مرحلة جمالها الخاص
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نادين الراسي ترد على التنمر بسبب عمرها: لكل مرحلة جمالها الخاص

فن

2026-07-14 | 03:19
نادين الراسي ترد على التنمر بسبب عمرها: لكل مرحلة جمالها الخاص
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Aljadeed
نادين الراسي ترد على التنمر بسبب عمرها: لكل مرحلة جمالها الخاص

أعربت الفنانة اللبنانية نادين الراسي عن استيائها من الانتقادات التي طالتها أخيرًا بسبب تقدّمها في العمر، بعدما وصفها أحد المتابعين بـ«العجوزة»، مؤكدة أنها لا تشعر بالخجل من عمرها، وأن لكل مرحلة عمرية جمالها وقيمتها الخاصة.

وردّت نادين الراسي على هذه الانتقادات من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، تحدثت فيه بصراحة عن نظرتها إلى العمر والجمال، مشيرة إلى أنها تبلغ 47 عامًا، ويصل طولها إلى 174 سنتيمترًا، فيما يبلغ وزنها 58 كيلوغرامًا.

وقالت نادين: «أنا عمري 47 سنة، وطولي 174 سم، ووزني 58 كيلو، ومعدتي مش مرسومة، وما عملت عمليات تجميل نهائيًا، وحتى لو في كم إبرة بسيطة فهذا شيء عادي جدًا».

وأكدت الراسي أن الأهم من المظهر الخارجي هو علاقة الإنسان بربه وطريقة تعامله مع الحياة، مضيفة: «أهم شيء تكون علاقتك بربنا جيدة، وتمشي بالطريقة اللي ربنا عايزها، لأن ربنا هو الطبيب الأول والأخير».

وكشفت الفنانة اللبنانية أنها مرّت بظروف صحية صعبة خلال حياتها، مشيرة إلى أنها عانت مشكلات في الكلى عندما كانت في العقد الثالث من عمرها، إلا أنها استطاعت تجاوز هذه المرحلة بفضل إيمانها وإرادتها.

وقالت: «كان عندي مشكلات في الكلى وأنا في العقد الثالث من عمري، والحمد لله وصلت إلى عمر 47 سنة بفضل ربنا وقوته وإرادته».

ووجّهت نادين رسالة إلى الأشخاص الذين ينتقدون أعمار الآخرين ومظاهرهم، داعية إلى ترك الأمهات والخالات والجدات يعشن أعمارهن بحرية، بعيدًا عن الأحكام والضغوط التي تفرضها مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت: «اتركوا أمهاتكم وخالاتكم وجداتكم يعيشوا عمرهم، وربنا يعطيهم الصحة وطول العمر. مش لازم كل يوم نطلع على السوشيال ميديا حتى نمشي بحسب رأي كل شخص أو بحسب الشكل اللي شايفين إنه لازم نكون عليه».

وأرفقت نادين الفيديو برسالة مطوّلة دعت خلالها إلى نشر المحبة والكلام الإيجابي بدلًا من الانتقاد والتنمر، وكتبت: «بيكفي تعملوا عقد لبعض، وإنتوا بتدعوا لبعض بطول العمر على كل مفرق وملقى. كونوا رسل سلام على هالأرض، وكونوا عبرة مش عقدة لبعض».

وتابعت: «ما تغاروا وتكسّروا ببعض. إذا أنا قدرت، لازم تؤمن وتتأكد إنك إنت كمان قادر تعمل وتوصل وتتخطى، مش تغاروا من بعض».

واختتمت رسالتها بالتشديد على أهمية اختيار الكلمات الإيجابية والتعلّم من تجارب الآخرين، قائلة: «في البدء كانت الكلمة. بلشوا بنطق الكلام الإيجابي أولًا، ومن بعدها رح تلاحظوا الفرق عليكم قبل غيركم».
 

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