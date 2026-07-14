هيفاء وهبي تقاضي طبيبًا وتطالب بـ5 ملايين جنيه كتعويض

قررت محكمة الاقتصادية تأجيل نظر الدعوى التي أقامتها الفنانة ضد طبيب تغذية وتخسيس إلى جلسة 21 سبتمبر/أيلول المقبل، لحين تسلّم تقرير خبير الملكية الفكرية المنتدب في القضية.





وتتهم هيفاء الطبيب باستغلال اسمها وصورتها ومقاطع مصوّرة لها في الترويج لعيادته عبر ، من دون الحصول على موافقتها أو ترخيص قانوني يسمح له باستخدامها في حملات دعائية.



وجاء قرار التأجيل بعد انتهاء الخبير من الاستماع إلى مرافعات ودفاع طرفي النزاع، على أن يُعد تقريره الفني الذي سيكون من بين الأدلة الرئيسية التي ستعتمد عليها المحكمة عند الفصل في القضية.



وكشف المستشار شريف حافظ، محامي ، أن موكلته تطالب الطبيب بتعويض مدني قدره 5 ملايين جنيه ، نتيجة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها بسبب استخدام ظهورها في الترويج التجاري لخدماته.



وأوضح أن هيفاء زارت المركز الطبي في أبريل/نيسان 2023 للحصول على استشارة طبية، وجرى خلال الزيارة تصوير مقطعين لدعم المركز في ذلك الوقت، إلا أنها لم توقّع أي اتفاق يسمح بإعادة نشرهما أو استخدامهما إعلانيًا في .





وبحسب الدعوى، فوجئت الفنانة بإعادة نشر الفيديوهين عبر منصات «فيسبوك» و«إنستغرام» و«تيك توك»، إضافة إلى تمويلهما إعلانيًا لضمان ظهورهما أمام عدد أكبر من المستخدمين، رغم انتهاء علاقتها بالطبيب.



وأشار دفاع هيفاء إلى أن مدير أعمالها تامر عبد المنعم تواصل مع الطبيب أكثر من مرة وطالبه بحذف المقاطع، إلا أنه لم يستجب واستمر في استخدامها، ما دفعها إلى اللجوء للقضاء.



وأكد المحامي أن استخدام صورة الفنانة وأدائها في الإعلانات من دون إذن يُعد مخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، مشددًا على أن الأضرار لم تقتصر على الجانب المادي، بل امتدت إلى صورتها أمام الجمهور.