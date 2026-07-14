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بعد انباء ارتباطهما ..ملكة جمال الكون تحسم شائعة ارتباطها بجود بيلينغهام
بعد انباء ارتباطهما ..ملكة جمال الكون تحسم شائعة ارتباطها بجود بيلينغهام
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بعد انباء ارتباطهما ..ملكة جمال الكون تحسم شائعة ارتباطها بجود بيلينغهام

فن

2026-07-14 | 06:06
بعد انباء ارتباطهما ..ملكة جمال الكون تحسم شائعة ارتباطها بجود بيلينغهام
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Aljadeed
بعد انباء ارتباطهما ..ملكة جمال الكون تحسم شائعة ارتباطها بجود بيلينغهام

حسمت ملكة جمال الكون لعام 2025، المكسيكية فاطمة بوش، الجدل الذي أثير خلال منافسات كأس العالم 2026 بشأن ارتباطها عاطفيًا بنجم منتخب إنجلترا وريال مدريد جود بيلينغهام، مؤكدة أن ما يتم تداوله لا يستند إلى أي حقيقة.

وقالت فاطمة بوش إنها فوجئت بالمنشورات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصًا على منصة «إنستغرام»، والتي تمنى أصحابها وجود علاقة بينها وبين اللاعب الإنجليزي، نافيةً بشكل قاطع أن تكون قد التقت به أو دخلت في علاقة معه.

وأضافت في تصريحات إعلامية: «رأيت الكثير من المنشورات التي تتمنى وجود علاقة بيني وبين بيلينغهام»، مشيدةً بموهبته الكروية، لكنها أوضحت أن الحديث عن ارتباطهما سابق لأوانه، قائلة إنه ينبغي لها أن تلتقيه أولًا.

وشددت ملكة جمال الكون على أن الوسامة ليست العامل الأساسي بالنسبة إليها عند اختيار شريك حياتها، موضحة أن الأخلاق والقيم تأتيان في مقدمة الصفات التي تبحث عنها في الشخص الذي قد ترتبط به.

وبدأت الشائعات بعدما ظهرت فاطمة بوش في مدرجات عدد من مباريات كأس العالم 2026، بالتزامن مع تألق جود بيلينغهام بقميص المنتخب الإنجليزي، ما دفع بعض المتابعين إلى الربط بين حضورهما وتحويل التكهنات إلى أنباء عن وجود علاقة عاطفية بينهما.

وأكدت بوش أن ما حدث لا يتجاوز خيال عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتادوا الربط بين المشاهير واقتراح علاقات عاطفية بينهم، مشيرةً إلى أن هذه المزاعم لا تستند إلى لقاء أو تواصل حقيقي.

في المقابل، لم يصدر أي تعليق من جود بيلينغهام بشأن الشائعة، إذ يواصل التركيز على مشواره مع منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026.

ويقدم بيلينغهام أداءً لافتًا خلال البطولة، بعدما سجل ستة أهداف وصنع هدفًا في ست مباريات، مسهمًا في وصول منتخب «الأسود الثلاثة» إلى الدور نصف النهائي، حيث يستعد لمواجهة الأرجنتين في لقاء حاسم لحجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.

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