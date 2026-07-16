حكم جديد يُلزم حسن شاكوش بدفع 300 ألف جنيه لطليقته ريم طارق

وكشف محامي ، في تصريحات صحفية، أن المحكمة ألزمت بسداد المبلغ لمصلحة طليقته، في أحدث تطورات الأزمة القانونية بينهما.

وكان شاكوش قد نفّذ في وقت سابق حكمًا قضائيًا نهائيًا بسداد تسعمئة وخمسين ألف جنيه، تمثل قيمة نفقتَي العدة والمتعة المستحقتين لطليقته، وذلك بعدما اتخذت بحقه إجراءات قانونية بسبب تأخره في دفع المبلغ.