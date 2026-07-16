حكم جديد يُلزم حسن شاكوش بدفع 300 ألف جنيه لطليقته ريم طارق

وكشف محامي ريم طارق، في تصريحات صحفية، أن المحكمة ألزمت حسن شاكوش بسداد المبلغ لمصلحة طليقته، في أحدث تطورات الأزمة القانونية بينهما.
وكان شاكوش قد نفّذ في وقت سابق حكمًا قضائيًا نهائيًا بسداد تسعمئة وخمسين ألف جنيه، تمثل قيمة نفقتَي العدة والمتعة المستحقتين لطليقته، وذلك بعدما اتخذت بحقه إجراءات قانونية بسبب تأخره في دفع المبلغ.
يستعد الفنان اللبناني فضل شاكر لفتح صفحة جديدة في حياته، بعد سنوات طويلة ظل خلالها اسمه مرتبطًا بملفات قضائية وأمنية على خلفية أحداث عبرا عام 2013.
أُلغي الحفل الذي كان من المقرر أن يحييه الفنان السوري عمر سليمان، مساء الأربعاء، في مدينة إسطنبول، بعد تعذّر دخوله إلى الأراضي التركية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
خسرت كرة القدم السورية واحداً من أبرز لاعبي خط الوسط في جيلها السابق، بعد الإعلان عن وفاة اللاعب الدولي السابق ونجم نادي الكرامة فراس إسماعيل، متأثراً بإصاباته إثر حادث سير تعرض له في تركيا.