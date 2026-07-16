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دموع الفرح تغلب أنتونيلا بعد ريمونتادا الأرجنتين والتأهل إلى النهائي
دموع الفرح تغلب أنتونيلا بعد ريمونتادا الأرجنتين والتأهل إلى النهائي
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دموع الفرح تغلب أنتونيلا بعد ريمونتادا الأرجنتين والتأهل إلى النهائي

فن

2026-07-16 | 03:45
دموع الفرح تغلب أنتونيلا بعد ريمونتادا الأرجنتين والتأهل إلى النهائي
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Aljadeed
دموع الفرح تغلب أنتونيلا بعد ريمونتادا الأرجنتين والتأهل إلى النهائي

لم تتمالك أنتونيلا روكوزو، زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، دموعها في مدرجات ملعب أتلانتا، عقب التأهل الدراماتيكي لمنتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2026.

وعاشت عائلة ميسي لحظات عصيبة خلال المواجهة المثيرة أمام منتخب إنجلترا، بعدما ظلّ «التانغو» متأخرًا بهدف دون رد حتى الدقيقة الخامسة والثمانين، قبل أن يقلب النتيجة ويحقق فوزًا قاتلًا بهدفين مقابل هدف، في مباراة حبست الأنفاس حتى لحظاتها الأخيرة.

وانهمرت دموع أنتونيلا فور تسجيل إنزو فرنانديز هدف التعادل، لتتحول مشاعر التوتر والقلق في المدرجات إلى فرحة عارمة، قبل أن يضيف لاوتارو مارتينيز هدف الفوز في الوقت الإضافي، ويمنح الأرجنتين بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.

وظهرت أنتونيلا في مقطع فيديو متداول وهي تحتفل بهدف إنزو بدموع الفرح، وسط العناق والهتافات الحماسية من أفراد عائلتها والجماهير الأرجنتينية المحيطة بها.

وحظيت اللقطات العفوية بتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بالدعم الكبير الذي تقدمه عائلة ميسي له خلال مسيرته الكروية، لا سيما في مشاركته المونديالية الأخيرة.

كما خطف أبناء ميسي الأنظار باحتفالاتهم ورقصهم في المدرجات عقب هدف الفوز القاتل، في مشهد اعتبره الجمهور واحدًا من أجمل وأكثر لحظات الليلة الكروية تأثيرًا.

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