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مصطفى حجاج يفاجئ جمهوره بإعلان زواجه: «مش مستوعب»
مصطفى حجاج يفاجئ جمهوره بإعلان زواجه: «مش مستوعب»
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مصطفى حجاج يفاجئ جمهوره بإعلان زواجه: «مش مستوعب»

فن

2026-07-15 | 10:36
مصطفى حجاج يفاجئ جمهوره بإعلان زواجه: «مش مستوعب»
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Aljadeed
مصطفى حجاج يفاجئ جمهوره بإعلان زواجه: «مش مستوعب»

فاجأ المطرب المصري مصطفى حجاج جمهوره بإعلانه الاستعداد لدخول القفص الذهبي، من خلال منشور عفوي شاركه عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، من دون أن يكشف عن هوية العروس أو موعد عقد القران.

وكتب حجاج: «أنا عايز أقول خبر مش عارف أقوله إزاي.. أنا هتجوز.. مش مستوعب»، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا خلال وقت قصير، حيث انهالت عليه رسائل التهنئة من جمهوره وأصدقائه، متمنين له السعادة والاستقرار في حياته الجديدة.

وأعرب متابعوه عن سعادتهم بالخبر، بينما حملت التعليقات الكثير من الدعوات والمحبة، في مشهد عكس العلاقة القوية التي تجمع الفنان المصري بجمهوره.

ويأتي إعلان مصطفى حجاج زواجه بعد فترة من النشاط الفني، إذ أحيا خلال موسم صيف ألفين وستة وعشرين حفلين غنائيين متتاليين، الأول في مدينة العلمين الجديدة، والثاني في منطقة الزمالك، وسط حضور جماهيري كبير ورفع لافتة «كامل العدد».

كما لفت الأنظار بإطلالتين مختلفتين، فاختار إطلالة شبابية تناسب أجواء الساحل الشمالي خلال حفل العلمين، بينما ظهر بإطلالة كلاسيكية أنيقة في حفل الزمالك.

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